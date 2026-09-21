Kocaeli'nin güzellikleri Fransız taraftarlara tanıtılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi karşılaşması öncesinde kente gelecek Fransız futbolseverlerin Kocaeli'nin turizm değerlerini tanıması amacıyla çeşitli hazırlıklar yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadyumu'nda 25 Eylül Cuma günü oynanacak karşılaşma öncesinde Fransız misafirler için kentin doğa, kültür, tarih ve gastronomi değerlerini tanıtan içerikler hazırlandı.
"Kocaeli Turizm Master Planı" kapsamında hazırlanan doğa, gastronomi, kültür ve tarih temalı tanıtım filmleri ile Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nde "en iyi turizm filmi ödülü"nü alan videographer Halil Bekar imzalı "Show Me Türkiye: Kocaeli" filmi Fransızcaya çevrildi.
Yabancı ziyaretçilerin seyahatlerini planlamalarına yardımcı olmak amacıyla oluşturulan "Dijital Turizm Kiti"nde Kocaeli'nin turizm haritası, doğa ve kültür rotalarını tanıtan broşürler, tanıtım filmleri ile stadyum gibi önemli noktalara ulaşımı sağlayan QR kodlu yönlendirmeler yer alıyor.
"Dijital Turizm Kiti", Kocaeli'deki otellerde konaklayacak ve turizm acenteleri aracılığıyla rezervasyon yaptıran ziyaretçilere kente gelmeden önce e-posta yoluyla ulaştırıldı.
"Kocaeli'yi Keşfet Ekibi" tarafından, kentte konaklayacak taraftar ve yabancı ziyaretçilerin turizm noktaları hakkında bilgi edinmesi amacıyla otellerin lobilerine QR kod altyapısına sahip turizm kioskları da yerleştirildi.
Kentin gezilecek noktalarını gösteren turizm haritaları da otel yönetimlerine teslim edildi. Otellerin karşılama ekranlarında yayınlanmak üzere hazırlanan Fransızca tanıtım filmleri de yetkililere ulaştırıldı.
Misafirlere ayrıca, Kocaeli'nin yöresel lezzetlerinden Ormanya markalı İzmit pişmaniyesi ile kentin doğasını yansıtan özel üretim Sardala Kolonyası ikram edilecek.
"Kocaeli Turizm Master Planı" kapsamında hazırlanan doğa, gastronomi, kültür ve tarih temalı tanıtım filmleri ile Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nde "en iyi turizm filmi ödülü"nü alan videographer Halil Bekar imzalı "Show Me Türkiye: Kocaeli" filmi Fransızcaya çevrildi.
Yabancı ziyaretçilerin seyahatlerini planlamalarına yardımcı olmak amacıyla oluşturulan "Dijital Turizm Kiti"nde Kocaeli'nin turizm haritası, doğa ve kültür rotalarını tanıtan broşürler, tanıtım filmleri ile stadyum gibi önemli noktalara ulaşımı sağlayan QR kodlu yönlendirmeler yer alıyor.
"Dijital Turizm Kiti", Kocaeli'deki otellerde konaklayacak ve turizm acenteleri aracılığıyla rezervasyon yaptıran ziyaretçilere kente gelmeden önce e-posta yoluyla ulaştırıldı.
"Kocaeli'yi Keşfet Ekibi" tarafından, kentte konaklayacak taraftar ve yabancı ziyaretçilerin turizm noktaları hakkında bilgi edinmesi amacıyla otellerin lobilerine QR kod altyapısına sahip turizm kioskları da yerleştirildi.
Kentin gezilecek noktalarını gösteren turizm haritaları da otel yönetimlerine teslim edildi. Otellerin karşılama ekranlarında yayınlanmak üzere hazırlanan Fransızca tanıtım filmleri de yetkililere ulaştırıldı.
Misafirlere ayrıca, Kocaeli'nin yöresel lezzetlerinden Ormanya markalı İzmit pişmaniyesi ile kentin doğasını yansıtan özel üretim Sardala Kolonyası ikram edilecek.