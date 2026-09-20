Fabio Miretti'den mağlubiyet yorumu!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılarda Fabio Miretti, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK"
İtalyan futbolcu, karşılaşmaya istedikleri başlangıcı yapamadıklarını ve Amed taraftarının kendilerini zorladığını belirtti.
"Bence maça iyi başladığımız söylenemez. Zor olacağını biliyorduk bugün özellikle. Bugünkü stadyum çok zor bizim için de, taraftarlar çok zorladı bizi. Kötü başladık, daha iyi başlamamız gerekiyordu, bunu biliyorduk zor deplasman. Özellikle bugün puan alsak da birinci olacağımızı biliyorduk fakat bunu yapamadık maalesef."
Siyah-beyazlılarda Fabio Miretti, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK"
İtalyan futbolcu, karşılaşmaya istedikleri başlangıcı yapamadıklarını ve Amed taraftarının kendilerini zorladığını belirtti.
"Bence maça iyi başladığımız söylenemez. Zor olacağını biliyorduk bugün özellikle. Bugünkü stadyum çok zor bizim için de, taraftarlar çok zorladı bizi. Kötü başladık, daha iyi başlamamız gerekiyordu, bunu biliyorduk zor deplasman. Özellikle bugün puan alsak da birinci olacağımızı biliyorduk fakat bunu yapamadık maalesef."