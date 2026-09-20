Fenerbahçe'de Greenwood 3 maç sonra gol attı

Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmada Mason Greenwood iki kez fileleri havalandırdı.
İngiliz futbolcu, 5. dakikada penaltıdan ve 80. dakikada attığı gollerle takımının farklı galibiyetine katkı sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 3 MAÇ SONRA GOLÜNÜ ATTI
Ligde son golünü 22 Ağustos'ta oynanan TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında kaydeden Greenwood, ardından Samsunspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarını gol atamadan tamamlamıştı.
Eyüpspor karşısında 2 gol birden atan 24 yaşındaki futbolcu, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.
EYÜPSPOR'A KARŞI 2 GOL
Greenwood, karşılaşmanın 5. dakikasında penaltıdan Fenerbahçe'yi öne geçirirken, 80. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının sekizinci golünü kaydetti.
İngiliz futbolcu, 5. dakikada penaltıdan ve 80. dakikada attığı gollerle takımının farklı galibiyetine katkı sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 3 MAÇ SONRA GOLÜNÜ ATTI
Ligde son golünü 22 Ağustos'ta oynanan TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında kaydeden Greenwood, ardından Samsunspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarını gol atamadan tamamlamıştı.
Eyüpspor karşısında 2 gol birden atan 24 yaşındaki futbolcu, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.
EYÜPSPOR'A KARŞI 2 GOL
Greenwood, karşılaşmanın 5. dakikasında penaltıdan Fenerbahçe'yi öne geçirirken, 80. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının sekizinci golünü kaydetti.