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Fenerbahçe'de Greenwood 3 maç sonra gol attı

Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, Eyüpspor karşısında attığı 2 golle ligde 3 maçlık gol hasretine son verdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 20:10 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2026 21:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Greenwood 3 maç sonra gol attı
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Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmada Mason Greenwood iki kez fileleri havalandırdı.

İngiliz futbolcu, 5. dakikada penaltıdan ve 80. dakikada attığı gollerle takımının farklı galibiyetine katkı sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 3 MAÇ SONRA GOLÜNÜ ATTI

Ligde son golünü 22 Ağustos'ta oynanan TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında kaydeden Greenwood, ardından Samsunspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarını gol atamadan tamamlamıştı.

Eyüpspor karşısında 2 gol birden atan 24 yaşındaki futbolcu, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.

EYÜPSPOR'A KARŞI 2 GOL

Greenwood, karşılaşmanın 5. dakikasında penaltıdan Fenerbahçe'yi öne geçirirken, 80. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının sekizinci golünü kaydetti.  

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