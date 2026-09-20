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Fenerbahçe'den 1088 gün sonra bir ilk!

Eyüpspor karşısında ilk 21 dakikada 3-0 öne geçen Fenerbahçe, ligde bir maçın ilk 21 dakikasında 3 gole 1088 gün sonra yeniden ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 17:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den 1088 gün sonra bir ilk!
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Sarı-lacivertliler, henüz 21. dakikada 3-0 öne geçerek 1088 gün sonra bir ilki tekrarladı.

Fenerbahçe, ligde bir maçın ilk 21 dakikasında 3 gole en son 28 Eylül 2023'te Başakşehir karşısında ulaşmıştı.

O karşılaşmada Alexander Djiku 5., Leo Duarte kendi kalesine 10. ve Sebastian Szymanski 20. dakikada gol atmıştı.

Eyüpspor karşısında ise Mason Greenwood 5. dakikada penaltıdan fileleri havalandırırken, Vedat Muriqi 7. ve 21. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi.

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