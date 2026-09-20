Fenerbahçe'de İsmail Kartal için kritik viraj!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün Eyüpspor'u ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.
Ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe'nin tek hedefi bugün kazanmak.
İSMAİL KARTAL İÇİN KRİTİK VİRAJ
Eyüpspor maçı Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal için büyük önem taşıyor.
Koltuğu sallantıda olan Kartal, bu maçtan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler geride kalan 4 maçta rakibini 2 kez mağlup ederken 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Eyüpspor karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor. Mert Müldür sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyecek.
Ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe'nin tek hedefi bugün kazanmak.
İSMAİL KARTAL İÇİN KRİTİK VİRAJ
Eyüpspor maçı Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal için büyük önem taşıyor.
Koltuğu sallantıda olan Kartal, bu maçtan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler geride kalan 4 maçta rakibini 2 kez mağlup ederken 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Eyüpspor karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor. Mert Müldür sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyecek.