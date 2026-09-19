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Okan Buruk: "Hakem beni isteyerek attı"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Eylül 2026 22:28 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2026 22:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk: 'Hakem beni isteyerek attı'
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla beIN Sports'ta yer alan habere göre, Okan Buruk, kırmızı kartıyla ilgili, "Benim hakeme hiçbir hakaretim yok. Hiçbir kötü söz söylemedim. Pozisyonu sordum. Sonra sarı kart verdi neden sarı kart verdiğini sorarken yine kötü bir şey söylemedim, asla hakaret etmedim, kötü söz söylemedim. Beni isteyerek attı." sözlerini sarf etmişti.

Okan Buruk, Trabzonspor maçında 72. dakikada kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılı teknik adam, milli aranın ardından Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.

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