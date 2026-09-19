Millwall-West Ham derbisi öncesi şaşırtan olay!

İngiltere futbolunun en sert rekabetlerinden biri olarak kabul edilen Millwall-West Ham United derbisi öncesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz basınına ve sosyal medyada yer alan iddialara göre West Ham taraftarları, kavga etmek amacıyla Millwall taraftarlarına bir buluşma noktası gönderdi.
Belirtilen adrese giden Millwall taraftarları, karşılarında West Hamlıları değil polisi buldu. West Ham taraftarlarının buluşma noktasına gitmek yerine durumu emniyet güçlerine bildirdiği öne sürüldü.
Olay yerine gelen Millwall taraftarlarının polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan West Ham United takım otobüsü, yoğun güvenlik altında stadyuma giriş yaptı.
İki takım arasındaki köklü rekabet, geçmişte tribün olayları ve taraftar grupları arasındaki gerilimlerle sık sık gündeme gelmişti.
Belirtilen adrese giden Millwall taraftarları, karşılarında West Hamlıları değil polisi buldu. West Ham taraftarlarının buluşma noktasına gitmek yerine durumu emniyet güçlerine bildirdiği öne sürüldü.
Olay yerine gelen Millwall taraftarlarının polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan West Ham United takım otobüsü, yoğun güvenlik altında stadyuma giriş yaptı.
İki takım arasındaki köklü rekabet, geçmişte tribün olayları ve taraftar grupları arasındaki gerilimlerle sık sık gündeme gelmişti.