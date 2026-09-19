Sarunas Jasikevicius: 'Yetenek sezonu belirlemeyecek!'

Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague Süper Kupa'da takımının durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Litvanyalı çalıştırıcı, sezonun henüz başında olduklarını vurgularken özellikle savunma, ribaund ve fiziksel mücadelede daha iyi olmaları gerektiğine dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SARAS'TAN DEĞERLENDİRME
Jasikevicius, Fenerbahçe Tarfin'in hücumdaki performansından memnun olduğunu ancak takımın bazı alanlarda istikrar sağlaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bence sezonun bu noktasına göre hücumda çok iyiyiz. Tabii ki daha çalışmaya başlayalı 3 hafta olmuşken her konuda çok iyi olmamızı beklemek, mantıklı bir şey değil.
Bazı şeyleri çok iyi yapıyoruz ama bunu istikrarlı şekilde sürdüremiyoruz. Elbette sezonun bu noktasında normal. Ellerimizi biraz daha 'kirletmemiz' gerekiyor, ribaundlarda iyi değiliz.
Savunmada iyi değiliz, sertliğimiz iyi değil. Çok kolay sayılar yiyoruz. Bazen çok fazla top kaybı yapıyoruz. Öte yandan bugün sadece 7 top kaybettik, muhtemelen kazanmamızın sebebi de bu.
Evet, yetenekli bir kadromuzun olduğu doğru. Ancak nasıl bir sezon geçireceğimizi belirleyecek olan şey, yetenek olmayacak.
Çok fazla ufak detay var. Fiziksellik, ortada kalan toplar... Nasıl bir sezon geçireceğimizi bu tür detaylar belirleyecek."
Litvanyalı çalıştırıcı, sezonun henüz başında olduklarını vurgularken özellikle savunma, ribaund ve fiziksel mücadelede daha iyi olmaları gerektiğine dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SARAS'TAN DEĞERLENDİRME
Jasikevicius, Fenerbahçe Tarfin'in hücumdaki performansından memnun olduğunu ancak takımın bazı alanlarda istikrar sağlaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bence sezonun bu noktasına göre hücumda çok iyiyiz. Tabii ki daha çalışmaya başlayalı 3 hafta olmuşken her konuda çok iyi olmamızı beklemek, mantıklı bir şey değil.
Bazı şeyleri çok iyi yapıyoruz ama bunu istikrarlı şekilde sürdüremiyoruz. Elbette sezonun bu noktasında normal. Ellerimizi biraz daha 'kirletmemiz' gerekiyor, ribaundlarda iyi değiliz.
Savunmada iyi değiliz, sertliğimiz iyi değil. Çok kolay sayılar yiyoruz. Bazen çok fazla top kaybı yapıyoruz. Öte yandan bugün sadece 7 top kaybettik, muhtemelen kazanmamızın sebebi de bu.
Evet, yetenekli bir kadromuzun olduğu doğru. Ancak nasıl bir sezon geçireceğimizi belirleyecek olan şey, yetenek olmayacak.
Çok fazla ufak detay var. Fiziksellik, ortada kalan toplar... Nasıl bir sezon geçireceğimizi bu tür detaylar belirleyecek."