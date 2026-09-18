Yüksel Yıldırım: 'Dursun Özbek'e üzülüyorum!'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Lig Radyo'da katıldığı "İlk Dakika" programında kulübün yapılanması, Thomas Reis'in transfer süreci, Trabzonspor ve Galatasaray hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Samsunspor'un oyuncu yetiştiren bir kulüp olmasının yanı sıra yarışmacı kimliğini de güçlendirmek istediklerini belirten Yıldırım, kulübün transfer piyasasındaki konumuna dikkat çekti.





"YETİŞTİREN KULÜBÜZ AMA YARIŞMACI DA OLACAĞIZ"

Yüksel Yıldırım, Samsunspor'un farklı bölgelerden oyuncuları kadrosuna katma konusunda önemli bir noktaya geldiğini belirterek, "Biz yetiştiren kulübüz ama yarışmacı da olacağız. Avrupa'nın, Afrika'nın, Latin Amerika'nın her yerinden oyuncuları cezbetme imkânımız arttı. Menajerler Samsunspor'un oyuncuyu alıp geliştirdiğini ve sattığını görüyor." ifadelerini kullandı.





REIS'IN SAMSUNSPOR'A GELİŞ SÜRECİ

Thomas Reis'in Samsunspor'a geliş sürecini de anlatan Yıldırım, Alman teknik adamı herhangi bir tavsiye üzerine değil, veriler doğrultusunda kadrolarına kattıklarını söyledi.





Yıldırım, "Biz o hocayı datalarına bakarak aldık. Kimse bize tavsiye etmedi. Yapay zekâyı kullanarak, oynayacağımız oyuna uygun hocaları belirliyoruz. Thomas bütün kriterlerimizi karşılıyordu." dedi.





"TRABZONSPOR DOĞRU KARARI VERDİ"

Thomas Reis'in Trabzonspor'a transferini de değerlendiren Yüksel Yıldırım, bordo-mavili kulübün doğru bir tercih yaptığını söyledi.





Yıldırım, "Thomas çok karakterli ve çalışkan bir hoca. Trabzonspor doğru karar verdi. Ancak yönetim desteklemeli, oyuncular kabullenmeli ve hocanın altı iyi doldurulmalı. Biz bunları yaptık. Şimdi kamp dönemi bittikten sonra geliyor. Sistemini oturtması zaman alacaktır. Trabzonspor'un sabretmesi lazım." ifadelerini kullandı.





"ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

Thorsten Fink ile arasında herhangi bir problem bulunmadığını vurgulayan Yıldırım, transfer konusunda zaman zaman farklı düşündüklerini belirtti.





Samsunspor Başkanı, "Hocamla hiçbir problemim yok. Çok iyi anlaşıyoruz. Benim hocayla fikir ayrılığım var. Hoca 'Stoper alalım, gol yemeyelim' diyor. Ben 'Yediğimizden fazlasını atarsak kazanırız, santrfor alalım' diyorum. Anlaşamadığımız konu bu. Ne kadrosuna ne antrenmanına karışıyorum." şeklinde konuştu.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE NE KONUŞTU?

Yüksel Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede Samsunspor'un aldığı farklı mağlubiyetin de gündeme geldiğini açıkladı.





Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız 'Her şey yolunda mı?' diye sordu. 'Çok değil Cumhurbaşkanım. Çorum'a evimizde 5-1 yenildik, moralim bozuk' dedim. O da 'Hakikaten hiç yakışmadı Samsunspor'a, takımı hemen toparla' dedi. Bütün konuşmamız buydu." ifadelerini kullandı.





"DURSUN BAŞKAN'A ÜZÜLÜYORUM"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında da konuşan Yıldırım, deneyimli başkana yönelik eleştirileri değerlendirdi.





Yıldırım, "Dursun Başkan'a üzülüyorum. Şampiyon yapmış, yine yerden yere vuruluyor. 'Transferi geç yaptın' deniliyor. Hala ligin birincisi. Bu kadar takım transfer yaptı, görüyorsunuz. Futbolda bir adalet yok." dedi.





"SAMSUNSPOR'UN SIFIR BORCU VAR"

Samsunspor'un mali durumuyla ilgili de bilgi veren Yüksel Yıldırım, kulübün herhangi bir borcu bulunmadığını söyledi.





Yıldırım, "Samsunspor'un sıfır borcu var. Ne devlete vergi, ne futbolcuya ne de piyasaya borcu var. Ben hesap kitap adamıyım. Geleceği dizayn ediyorum. Roma bir günde kurulmadı. İnsanların bize güvenmesi ve sabretmesi gerekiyor." diye konuştu.





"ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ ÇALDIRMAK İSTİYORUM"

Yıldırım, Samsunspor'daki uzun vadeli hedefinin ise kulübü Şampiyonlar Ligi seviyesine taşımak olduğunu belirtti.



Samsunspor Başkanı, "Ben bu şehirde Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak istiyorum. Ama önce taraftar tribünü dolduracak, şehir kulübüne sahip çıkacak." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.



