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Marsilya'da kriz büyüyor: Üst üste 4. yenilgi

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan Olimpik Marsilya'nın kötü gidişatı devam etti. Fransız ekibi, son 4 resmi maçından da yenilgiyle ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 01:51
Fotoğraf: AA
Marsilya'da kriz büyüyor: Üst üste 4. yenilgi
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 4-1 mağlup ettiği Olimpik Marsilya'da kötü gidişat devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransa Ligue 1'e Strasbourg karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle başlayan Marsilya, sonraki karşılaşmalarda istediği sonuçları alamadı.

ÜST ÜSTE 4 YENİLGİ

Fransız ekibi, Strasbourg galibiyetinin ardından Ligue 1'de Monaco'ya 2-0, Paris FC'ye 3-2 ve Rennes'ye 1-0 mağlup oldu.

Marsilya, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da Beşiktaş deplasmanından 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonuçla Olimpik Marsilya, üst üste dördüncü resmi maçını da kaybetti.

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