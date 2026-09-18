Marsilya'da kriz büyüyor: Üst üste 4. yenilgi

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 4-1 mağlup ettiği Olimpik Marsilya'da kötü gidişat devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransa Ligue 1'e Strasbourg karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle başlayan Marsilya, sonraki karşılaşmalarda istediği sonuçları alamadı.
ÜST ÜSTE 4 YENİLGİ
Fransız ekibi, Strasbourg galibiyetinin ardından Ligue 1'de Monaco'ya 2-0, Paris FC'ye 3-2 ve Rennes'ye 1-0 mağlup oldu.
Marsilya, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da Beşiktaş deplasmanından 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Bu sonuçla Olimpik Marsilya, üst üste dördüncü resmi maçını da kaybetti.
ÜST ÜSTE 4 YENİLGİ
Fransız ekibi, Strasbourg galibiyetinin ardından Ligue 1'de Monaco'ya 2-0, Paris FC'ye 3-2 ve Rennes'ye 1-0 mağlup oldu.
Marsilya, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da Beşiktaş deplasmanından 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Bu sonuçla Olimpik Marsilya, üst üste dördüncü resmi maçını da kaybetti.