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Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı dünya şampiyonu oldu

Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Eylül 2026 19:06
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı dünya şampiyonu oldu
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Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı, final müsabakasında Hollandalı rakibi Karina Jetten ile karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rakibini 30-18'lik skorla mağlup eden Karakaşlı, dünya şampiyonu oldu. Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF), milli sporcu için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ay-yıldızlı bayrağımızı dünya şampiyonluğuyla dalgalandıran milli sporcumuz Güzin Müjde Karakaşlı'yı yürekten tebrik ediyor, bu büyük gurur için kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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