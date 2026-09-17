Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı dünya şampiyonu oldu

Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı, final müsabakasında Hollandalı rakibi Karina Jetten ile karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rakibini 30-18'lik skorla mağlup eden Karakaşlı, dünya şampiyonu oldu. Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF), milli sporcu için tebrik mesajı yayımladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Ay-yıldızlı bayrağımızı dünya şampiyonluğuyla dalgalandıran milli sporcumuz Güzin Müjde Karakaşlı'yı yürekten tebrik ediyor, bu büyük gurur için kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Ay-yıldızlı bayrağımızı dünya şampiyonluğuyla dalgalandıran milli sporcumuz Güzin Müjde Karakaşlı'yı yürekten tebrik ediyor, bu büyük gurur için kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.