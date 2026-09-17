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Göztepe'den Stanimir Stoilov açıklaması

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, teknik direktör Stanimir Stoilov'un sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Eylül 2026 17:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Göztepe'den Stanimir Stoilov açıklaması
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Göztepe'den teknik direktör Stanimir Stoilov için açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İzmir ekibinin başkanı Rasmus Ankersen, Stoilov'un sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Rasmus Ankersen'in açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov'un sözleşmesinde bulunan tek taraflı uzatma opsiyonunu kullanarak kendisiyle olan birlikteliğimizi 2027/28 sezonunun sonuna kadar uzatma kararı aldık.

Puan tablosundaki mevcut konumumuzun, hedeflediğimiz ve olmak istediğimiz yerin uzağında olduğunun farkındayım. Ancak Stanimir'e ve birlikte yürümeyi seçtiğimiz yola olan inancım değişmedi.

Stanimir, çok az kişinin bu zorluğu göze alacağı bir dönemde Göztepe'yi seçti. Kulübümüze, projemize ve şehrimize inandı. Geride bıraktığımız üç sezonda birlikte unutulmaz anlar yaşadık. Kendisi, kaydettiğimiz ilerlemede çok önemli bir rol üstlendi.

Bugün, zorlu bir süreçten geçerken, aynı inancı kendisine gösterme sırası bizde. Bu sebeple, Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov'a olan desteğimizi göstermek amacıyla sözleşmesinde yer alan tek taraflı uzatma opsiyonunu kullanma kararı aldık.

Sana inanıyoruz ve bu zorluğun üstesinden birlikte geleceğiz."

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