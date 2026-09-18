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Derbide mutlak favori Galatasaray!

Galatasaray, maç başına 13.3 gol beklentisiyle Trabzonspor'un 8.4'lük değerini geride bırakıyor. Sarı-Kırmızılılar ayrıca rakip ceza sahasında ortalama 36 kez topla buluşurken, Fırtına'da bu sayı 26.4...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 10:19
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Derbide mutlak favori Galatasaray!
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Transfer sezonunun yıldızlarından olan ancak beklenen performansı Süper Lig'de ve Avrupa'da gösteremeyen Trabzonspor, cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak.

Süper Lig'de namağlup lider olan Sarı-Kırmızılılar, sezonun tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde Sporting karşısında yaşadı. Takımın oyun gücünün büyük bir kısmını oluşturan Victor Osimhen'in yokluğu da bu yenilgide etkili oldu.

Bu sezon rakipleri karşısında 14 gol bulan CimBom, 9 kez kalesini gole kapatamadı. 4 maçta 6 gol ve 2 asist kaydeden Osimhen, bu gollerin yarıdan fazlasına imzasını attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TRABZON 8.4, G.SARAY 13.3

 Trabzonspor gol yollarında sıkıntı çekiyor. Bordo-Mavililer, Süper Lig'deki 5 maçta 9 gol atıp, 5 gol yedi. İki takım arasındaki istatistiklerde G.Saray favori durumda. Fırtına maç başına 15.6 şut denemesinde bulunurken, Sarı-Kırmızılılar'da bu rakam 24.6 olarak gösteriliyor. Aslan, maç başına 13.3 gol beklentisine sahip. Trabzon da ise bu veri 8.4.

Cim-Bom, ortalama 36 kez rakip ceza sahasında topla buluşuyor. Fırtına'da bu sayı 26.4.

SALAH'IN SKOR KATKISI 5

İki ekibin topla oynama yüzdeleri ise birbirine yakın (G.Saray 59.2, Trabzon 58.6). G.Saray 32 büyük şans oluştururken, Trabzonspor 25 kez denemede bulundu. Savunma verilerinde ise Cim-Bom'da karşılaşılan gol beklentisi 4.5, Bordo-Mavililer'de bu oran 8.3 olarak gösteriliyor. Maç başına top çalmada Trabzonspor'un üstünlüğü var (14.4/10). G.Saray'ın, maç başına tehlike engelleme oranı 23, Trabzonspor'un ise 17.4 olarak ön plana çıkıyor. Gol+asitte iki takımın en iyi isimleri de dikkat çekiyor. G.Saray'da Osimhen (8), Fırtına'da da Mohamed Salah (5). 

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