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Beşiktaş'tan Marsilya'ya 2. darbe, Fransızlara 6. zafer

Beşiktaş, Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenerek rakibi karşısındaki ikinci galibiyetini alırken Fransız takımlarına karşı da 6. zaferine ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Eylül 2026 01:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Marsilya'ya 2. darbe, Fransızlara 6. zafer
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle rakibi karşısındaki geçmiş maçlarında da üstünlüğü ele geçirdi.

OLİMPİK MARİLYA'YA KARŞI İKİNCİ GALİBİYET

Beşiktaş, Olimpik Marsilya karşısında ikinci kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

İki ekip, ilk kez 2007-2008 sezonunda karşı karşıya geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki kez karşılaşan tarafların randevularında Fransız ekibi sahasında 2-0, Beşiktaş ise "Dolmabahçe"de 2-1 galip geldi.

18 sezon sonra yeniden puan mücadelesi veren iki ekibin karşılaşmasını Beşiktaş 4-1 kazanarak galibiyetlerde 2-1 öne geçti.

FRANSIZ TAKIMLARINA KARŞI 6. GALİBİYET

Beşiktaş, Olimpik Marsilya karşısında alınan 4-1'lik galibiyetle Fransız ekipleri önündeki 6. galibiyetini aldı.

Fransa takımlarıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 19 gol atarken, kalesinde ise 16 gol gördü.

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