Amir Murillo: 'Galibiyeti hak ettik!'

Beşiktaş'ın Marsilya'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Amir Murillo, galibiyeti değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

"HAK ETTİK"

Beşiktaş'ın maçtaki 3. golünü atan deneyimli savunmacısı Amir Murillo, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada galibiyeti hak ettiklerini söyledi.





Murillo, "Hak ettik, 3 puan ve galibiyetten dolayı çok mutluyum. Pozitif bir sonuç oldu. Beşiktaş camiasına armağan olsun." dedi.





"AVRUPA'DA İKİNCİ GOLÜM"

Marsilya karşısında takımının üçüncü golünü kaydeden Murillo, Avrupa'daki ikinci golünü attığını belirterek, "Avrupa'da attığım ikinci gol ama galibiyet için mutluyum." ifadelerini kullandı.





Panama oyuncu, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki hedefiyle ilgili ise, "Evimizde kaybetmeden gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



