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Amir Murillo: "Galibiyeti hak ettik!"

Amir Murillo, Marsilya galibiyetinin ardından mutlu olduklarını belirtirken, Avrupa'daki ikinci golünü attığını ve Beşiktaş'ın evinde kaybetmeden yoluna devam etmek istediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 00:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Amir Murillo: 'Galibiyeti hak ettik!'
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Beşiktaş'ın Marsilya'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Amir Murillo, galibiyeti değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

"HAK ETTİK"

Beşiktaş'ın maçtaki 3. golünü atan deneyimli savunmacısı Amir Murillo, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Murillo, "Hak ettik, 3 puan ve galibiyetten dolayı çok mutluyum. Pozitif bir sonuç oldu. Beşiktaş camiasına armağan olsun." dedi.

"AVRUPA'DA İKİNCİ GOLÜM"

Marsilya karşısında takımının üçüncü golünü kaydeden Murillo, Avrupa'daki ikinci golünü attığını belirterek, "Avrupa'da attığım ikinci gol ama galibiyet için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Panama oyuncu, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki hedefiyle ilgili ise, "Evimizde kaybetmeden gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu. 

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