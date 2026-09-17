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Trendyol 1. Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de 8. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 15:36
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu!
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Trendyol 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 8. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

18 Eylül Cuma:

16.00 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor: Burak Kamalak

20.00 Muğlaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Doğukan Yıldırım

19 Eylül Cumartesi:

17.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor: Mehmet Türkmen

17.00 SMS Grup Sarıyer-Boluspor: Asen Albayrak

20.00 Turka Esenler Erokspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Alpaslan Şen

20.00 Batman Petrolspor-Bursaspor: Ali Yılmaz

20 Eylül Pazar:

17.00 Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu

17.00 Manisa FK-İstanbulspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Mardin 1969-Metro Holding Kayserispor: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Antalyaspor-Artı Değer Vanspor: Mustafa Hakan Belder

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