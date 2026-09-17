Trendyol 1. Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 8. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
18 Eylül Cuma:
16.00 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor: Burak Kamalak
20.00 Muğlaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Doğukan Yıldırım
19 Eylül Cumartesi:
17.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor: Mehmet Türkmen
17.00 SMS Grup Sarıyer-Boluspor: Asen Albayrak
20.00 Turka Esenler Erokspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Alpaslan Şen
20.00 Batman Petrolspor-Bursaspor: Ali Yılmaz
20 Eylül Pazar:
17.00 Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu
17.00 Manisa FK-İstanbulspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Mardin 1969-Metro Holding Kayserispor: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Antalyaspor-Artı Değer Vanspor: Mustafa Hakan Belder
18 Eylül Cuma:
16.00 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor: Burak Kamalak
20.00 Muğlaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Doğukan Yıldırım
19 Eylül Cumartesi:
17.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor: Mehmet Türkmen
17.00 SMS Grup Sarıyer-Boluspor: Asen Albayrak
20.00 Turka Esenler Erokspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Alpaslan Şen
20.00 Batman Petrolspor-Bursaspor: Ali Yılmaz
20 Eylül Pazar:
17.00 Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu
17.00 Manisa FK-İstanbulspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Mardin 1969-Metro Holding Kayserispor: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Antalyaspor-Artı Değer Vanspor: Mustafa Hakan Belder