Amed Sportif Faaliyetler'de 6 futbolcuya milli davet!

Amed Sportif Faaliyetler'de 6 futbolcu, ülkelerinin milli takım aday kadrolarına çağrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 15:45 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2026 15:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Amed Sportif Faaliyetler'de 6 futbolcuya milli davet!
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Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen 6 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'de mücadele eden ve ilk 5 haftada topladığı 10 puanla 3'üncü sıraya yerleşen Amed Sportif Faaliyetler'de Albant Lafont Fildişi Sahili, Lumbardh Dellova ve Ermal Krasniqi Kosova, Rayan Raveloson Madagaskar, Rayan Lutin Komorlar ve Amadou Cisse ise Gine Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı. Kulüp, yaptığı duyuruda sporculara başarılar diledi.

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