Beşiktaş-Marsilya maçı öncesi yoğun ilgi!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Tüpraş Stadı'nda taraftar ilgisi en üst seviyeye ulaştı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Avrupa Ligi'ndeki ilk maç öncesinde tribünleri doldurmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşma öncesinde stadyumdaki doluluk oranı yüzde 97,8'e yükseldi. Şu ana kadar 40 bin 994 bilet satılırken, satışta yalnızca 888 bilet kaldı.
TRİBÜNLER BÜYÜK ÖLÇÜDE DOLACAK
Beşiktaş ile Marsilya arasında oynanacak mücadele öncesinde bilet satışlarının son aşamaya gelmesi, karşılaşmaya olan ilgiyi ortaya koydu. Tüpraş Stadı'nda doluluk oranının yüzde 97,8'e ulaşmasıyla birlikte maç saatinde tribünlerin büyük ölçüde dolu olması bekleniyor.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki ilk karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayacak.
BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN AVRUPA LİGİ İLGİSİ
Beşiktaş'ın Marsilya ile karşı karşıya geleceği mücadele, siyah-beyazlıların Avrupa serüveninin önemli maçlarından biri olacak. Taraftarların karşılaşmaya gösterdiği yoğun ilgi de mücadele öncesinde dikkat çekti.
TRİBÜNLER BÜYÜK ÖLÇÜDE DOLACAK
Beşiktaş ile Marsilya arasında oynanacak mücadele öncesinde bilet satışlarının son aşamaya gelmesi, karşılaşmaya olan ilgiyi ortaya koydu. Tüpraş Stadı'nda doluluk oranının yüzde 97,8'e ulaşmasıyla birlikte maç saatinde tribünlerin büyük ölçüde dolu olması bekleniyor.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki ilk karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayacak.
BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN AVRUPA LİGİ İLGİSİ
Beşiktaş'ın Marsilya ile karşı karşıya geleceği mücadele, siyah-beyazlıların Avrupa serüveninin önemli maçlarından biri olacak. Taraftarların karşılaşmaya gösterdiği yoğun ilgi de mücadele öncesinde dikkat çekti.