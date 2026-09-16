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Lyon, Anderlecht deplasmanında kazandı!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Lyon, deplasmanda Anderlecht'i 2-1 mağlup ederek lig aşamasına galibiyetle başladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 23:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lyon, Anderlecht deplasmanında kazandı!
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UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Anderlecht ile Lyon karşı karşıya geldi. Lotto Park'ta oynanan mücadelede konuk ekip Lyon, ilk yarıda bulduğu iki golün ardından Anderlecht'in ikinci yarıdaki golüne rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LYON İLK YARIDA FARKI AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Lyon, 8. dakikada N. Nartey'nin golüyle 1-0 öne geçti. 22. dakikada bu kez K. Nakamura sahneye çıktı ve Lyon'un farkı ikiye çıkarmasını sağladı.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca Lyon, soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

ANDERLECHT FARKI BİRE İNDİRDİ

İkinci yarıda skor avantajını koruyan Lyon karşısında Anderlecht, 61. dakikada M. Cvetkovic ile farkı bire indirdi.

Kalan bölümde ev sahibi ekip beraberlik golü için fırsatlar arasa da Lyon savunmasını aşamadı. Mücadele, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Lyon, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına 3 puanla başlarken Anderlecht ilk haftayı puansız tamamladı.

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