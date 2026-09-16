Atletico Madrid, Osasuna'yı farklı mağlup etti!

La Liga'nın 6. haftasında Atletico Madrid, sahasında Osasuna'yı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Atletico Madrid, karşılaşmayı 4-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
PERDEYİ JONATHAN DAVID AÇTI
Atletico Madrid, 24. dakikada öne geçti. Ceza sahası içinde seken topu kontrol eden Jonathan David, yaptığı vuruşla topu sağ alt köşeden ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.
KANG-IN LEE FARKI İKİYE ÇIKARDI
54. dakikada Jonathan David'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kang-In Lee, sol alt köşeye yaptığı vuruşla Atletico Madrid'i 2-0 öne geçirdi.
LE NORMAND'DAN ÜÇÜNCÜ GOL
63. dakikada ceza sahası içinde seken topu önünde bulan Robin Le Normand, sağ üst köşeye yaptığı vuruşla skoru 3-0'a taşıdı.
SON SÖZÜ ALEX BAENA SÖYLEDİ
82. dakikada Johnny Cardoso'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Alex Baena, yaptığı düzgün vuruşla topu sağ alt köşeden ağlara gönderdi.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Atletico Madrid, Osasuna'yı 4-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
PERDEYİ JONATHAN DAVID AÇTI
Atletico Madrid, 24. dakikada öne geçti. Ceza sahası içinde seken topu kontrol eden Jonathan David, yaptığı vuruşla topu sağ alt köşeden ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.
KANG-IN LEE FARKI İKİYE ÇIKARDI
54. dakikada Jonathan David'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kang-In Lee, sol alt köşeye yaptığı vuruşla Atletico Madrid'i 2-0 öne geçirdi.
LE NORMAND'DAN ÜÇÜNCÜ GOL
63. dakikada ceza sahası içinde seken topu önünde bulan Robin Le Normand, sağ üst köşeye yaptığı vuruşla skoru 3-0'a taşıdı.
SON SÖZÜ ALEX BAENA SÖYLEDİ
82. dakikada Johnny Cardoso'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Alex Baena, yaptığı düzgün vuruşla topu sağ alt köşeden ağlara gönderdi.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Atletico Madrid, Osasuna'yı 4-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.