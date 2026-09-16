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0-020'
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Atletico Madrid-Osasuna
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16 Eylül
Deportivo-Sevilla
0-1
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Barcelona-Racing Santander
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Atletico Madrid, Osasuna'yı farklı mağlup etti!

La Liga'nın 6. haftasında Atletico Madrid, sahasında Osasuna'yı 4-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 21:57
Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid, Osasuna'yı farklı mağlup etti!
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La Liga'nın 6. haftasında Atletico Madrid, sahasında Osasuna'yı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Atletico Madrid, karşılaşmayı 4-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

PERDEYİ JONATHAN DAVID AÇTI

Atletico Madrid, 24. dakikada öne geçti. Ceza sahası içinde seken topu kontrol eden Jonathan David, yaptığı vuruşla topu sağ alt köşeden ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

KANG-IN LEE FARKI İKİYE ÇIKARDI

54. dakikada Jonathan David'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kang-In Lee, sol alt köşeye yaptığı vuruşla Atletico Madrid'i 2-0 öne geçirdi.

LE NORMAND'DAN ÜÇÜNCÜ GOL

63. dakikada ceza sahası içinde seken topu önünde bulan Robin Le Normand, sağ üst köşeye yaptığı vuruşla skoru 3-0'a taşıdı.

SON SÖZÜ ALEX BAENA SÖYLEDİ

82. dakikada Johnny Cardoso'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Alex Baena, yaptığı düzgün vuruşla topu sağ alt köşeden ağlara gönderdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Atletico Madrid, Osasuna'yı 4-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

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