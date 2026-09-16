Trendyol 1. Lig'de 9-15. haftaların programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 9-15. haftaların müsabaka programı belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada maç programında, Ziraat Türkiye Kupası eşleşmelerine göre programda değişikliğe gidileceği belirtildi.
Açıklanan haftaların programı şöyle:
- 9. Hafta
9 Ekim Cuma:
17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor (4 Eylül)
17.00 Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)
20.00 Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)
20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer (Ümraniye Belediyesi Şehir)
10 Ekim Cumartesi:
13.30 Boluspor-Antalyaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor (Aktepe)
19.00 Metro Holding Kayserispor-Manisa FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
11 Ekim Pazar:
16.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Muğlaspor (Yusuf Ziya Öniş)
19.00 Bursaspor-Mardin 1969 (Yüzüncü Yıl Atatürk)
- 10. Hafta
13 Ekim Salı:
14.30 Bandırmaspor-Ekenler Beton Sivasspor (Bandırma 17 Eylül)
17.00 SMS Grup Sarıyer-Bodrum FK (Yusuf Ziya Öniş)
20.00 Orfa Yapı Pendikspor-Artı Değer Vanspor FK (Pendik)
14 Ekim Çarşamba:
17.00 Batman Petrolspor-İstanbulspor (Batman Şehir)
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Antalyaspor-Metro Holding Kayserispor (Antalya)
20.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)
15 Ekim Perşembe:
17.00 Mardin 1969-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (21 Kasım Şehir)
20.00 Manisa FK-Turka Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)
20.00 Muğlaspor-Bursaspor (Muğla Atatürk)
- 11. Hafta
17 Ekim Cumartesi:
16.00 Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyer (4 Eylül)
19.00 Bodrum FK-Bandırmaspor (Bodrum İlçe)
18 Ekim Pazar:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Aktepe)
16.00 Artı Değer Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Metro Holding Kayserispor-Batman Petrolspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 İstanbulspor-Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19 Ekim Pazartesi:
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Yusuf Ziya Öniş)
17.00 Manisa FK-Muğlaspor (Manisa 19 Mayıs)
20.00 Bursaspor-Orfa Yapı Pendikspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
20.00 Turka Esenler Erokspor-Mardin 1969 (Esenler Erokspor)
- 12. Hafta
23 Ekim Cuma:
20.00 Boluspor-Artı Değer Vanspor FK (Bolu Atatürk)
24 Ekim Cumartesi:
13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Muğlaspor-İstanbulspor (Muğla Atatürk)
19.00 SMS Grup Sarıyer-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Yusuf Ziya Öniş)
25 Ekim Pazar:
13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor (Pendik)
13.30 Batman Petrolspor-Turka Esenler Erokspor (Batman Şehir)
16.00 Antalyaspor-Bodrum FK (Antalya)
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)
26 Ekim Pazartesi:
20.00 Mardin 1969-Manisa FK (21 Kasım Şehir)
- 13. Hafta
30 Ekim Cuma:
20.00 Turka Esenler Erokspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Esenler Erokspor)
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Artı Değer Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer (Spor Toto Akhisar)
16.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Bursaspor-Bandırmaspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
19.00 Manisa FK-Batman Petrolspor (Manisa 19 Mayıs)
1 Kasım Pazar:
13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor (4 Eylül)
16.00 İstanbulspor-Mardin 1969 (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor (Aktepe)
19.00 Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor (Bodrum İlçe)
2 Kasım Pazartesi:
20.00 Metro Holding Kayserispor-Muğlaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
- 14. Hafta
6 Kasım Cuma:
20.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
20.00 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Yusuf Ziya Öniş)
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
13.30 Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Muğlaspor-Turka Esenler Erokspor (Muğla Atatürk)
19.00 Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)
8 Kasım Pazar:
13.30 Bandırmaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk)
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Mardin 1969-Batman Petrolspor (21 Kasım Şehir)
- 15. Hafta
20 Kasım Cuma:
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor (Aktepe)
21 Kasım Cumartesi:
13.30 Mardin 1969-Bandırmaspor (21 Kasım Şehir)
13.30 İstanbulspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Metro Holding Kayserispor-SMS Grup Sarıyer (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Boluspor (Yusuf Ziya Öniş)
22 Kasım Pazar:
13.30 Batman Petrolspor-Muğlaspor (Batman Şehir)
16.00 Manisa FK-Orfa Yapı Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Turka Esenler Erokspor-Antalyaspor (Esenler Erokspor)
19.00 Bursaspor-Ekenler Beton Sivasspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
23 Kasım Pazartesi:
20.00 Bodrum FK-Artı Değer Vanspor FK (Bodrum İlçe)
Açıklanan haftaların programı şöyle:
- 9. Hafta
9 Ekim Cuma:
17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor (4 Eylül)
17.00 Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)
20.00 Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)
20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer (Ümraniye Belediyesi Şehir)
10 Ekim Cumartesi:
13.30 Boluspor-Antalyaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor (Aktepe)
19.00 Metro Holding Kayserispor-Manisa FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
11 Ekim Pazar:
16.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Muğlaspor (Yusuf Ziya Öniş)
19.00 Bursaspor-Mardin 1969 (Yüzüncü Yıl Atatürk)
- 10. Hafta
13 Ekim Salı:
14.30 Bandırmaspor-Ekenler Beton Sivasspor (Bandırma 17 Eylül)
17.00 SMS Grup Sarıyer-Bodrum FK (Yusuf Ziya Öniş)
20.00 Orfa Yapı Pendikspor-Artı Değer Vanspor FK (Pendik)
14 Ekim Çarşamba:
17.00 Batman Petrolspor-İstanbulspor (Batman Şehir)
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Antalyaspor-Metro Holding Kayserispor (Antalya)
20.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)
15 Ekim Perşembe:
17.00 Mardin 1969-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (21 Kasım Şehir)
20.00 Manisa FK-Turka Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)
20.00 Muğlaspor-Bursaspor (Muğla Atatürk)
- 11. Hafta
17 Ekim Cumartesi:
16.00 Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyer (4 Eylül)
19.00 Bodrum FK-Bandırmaspor (Bodrum İlçe)
18 Ekim Pazar:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Aktepe)
16.00 Artı Değer Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Metro Holding Kayserispor-Batman Petrolspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 İstanbulspor-Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19 Ekim Pazartesi:
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Yusuf Ziya Öniş)
17.00 Manisa FK-Muğlaspor (Manisa 19 Mayıs)
20.00 Bursaspor-Orfa Yapı Pendikspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
20.00 Turka Esenler Erokspor-Mardin 1969 (Esenler Erokspor)
- 12. Hafta
23 Ekim Cuma:
20.00 Boluspor-Artı Değer Vanspor FK (Bolu Atatürk)
24 Ekim Cumartesi:
13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Muğlaspor-İstanbulspor (Muğla Atatürk)
19.00 SMS Grup Sarıyer-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Yusuf Ziya Öniş)
25 Ekim Pazar:
13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor (Pendik)
13.30 Batman Petrolspor-Turka Esenler Erokspor (Batman Şehir)
16.00 Antalyaspor-Bodrum FK (Antalya)
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)
26 Ekim Pazartesi:
20.00 Mardin 1969-Manisa FK (21 Kasım Şehir)
- 13. Hafta
30 Ekim Cuma:
20.00 Turka Esenler Erokspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Esenler Erokspor)
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Artı Değer Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer (Spor Toto Akhisar)
16.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Bursaspor-Bandırmaspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
19.00 Manisa FK-Batman Petrolspor (Manisa 19 Mayıs)
1 Kasım Pazar:
13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor (4 Eylül)
16.00 İstanbulspor-Mardin 1969 (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor (Aktepe)
19.00 Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor (Bodrum İlçe)
2 Kasım Pazartesi:
20.00 Metro Holding Kayserispor-Muğlaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
- 14. Hafta
6 Kasım Cuma:
20.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
20.00 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Yusuf Ziya Öniş)
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
13.30 Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Muğlaspor-Turka Esenler Erokspor (Muğla Atatürk)
19.00 Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)
8 Kasım Pazar:
13.30 Bandırmaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk)
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Mardin 1969-Batman Petrolspor (21 Kasım Şehir)
- 15. Hafta
20 Kasım Cuma:
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor (Aktepe)
21 Kasım Cumartesi:
13.30 Mardin 1969-Bandırmaspor (21 Kasım Şehir)
13.30 İstanbulspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Metro Holding Kayserispor-SMS Grup Sarıyer (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Boluspor (Yusuf Ziya Öniş)
22 Kasım Pazar:
13.30 Batman Petrolspor-Muğlaspor (Batman Şehir)
16.00 Manisa FK-Orfa Yapı Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Turka Esenler Erokspor-Antalyaspor (Esenler Erokspor)
19.00 Bursaspor-Ekenler Beton Sivasspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
23 Kasım Pazartesi:
20.00 Bodrum FK-Artı Değer Vanspor FK (Bodrum İlçe)