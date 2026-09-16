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John Konchar, Knicks'e katıldı

New York Knicks, serbest oyuncu John Konchar ile bir yıllık sözleşme konusunda anlaşarak yeni sezon öncesinde kadrosuna tecrübeli bir isim daha ekledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 13:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
John Konchar, Knicks'e katıldı
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New York Knicks, yeni sezon öncesinde rotasyonunu tecrübeli bir oyuncuyla güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'e konuşan menajeri George S. Langberg, serbest oyuncu statüsündeki John Konchar'ın Knicks ile bir yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını doğruladı.

Konchar, 2025-26 sezonunu Memphis Grizzlies ile Utah Jazz arasında geçirdi. Toplam 56 karşılaşmada forma giyen deneyimli oyuncu, bu maçların sekizine ilk beşte başladı.

Maç başına 19,9 dakika sahada kalan Konchar; 4,4 sayı, 4,3 ribaund, 2,1 asist ve 1,5 top çalma ortalamaları yakaladı. Konchar ayrıca saha içinden yüzde 47,2 isabet oranıyla oynadı.

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