New York Knicks, yeni sezon öncesinde rotasyonunu tecrübeli bir oyuncuyla güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'e konuşan menajeri George S. Langberg, serbest oyuncu statüsündeki John Konchar'ın Knicks ile bir yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını doğruladı.
Konchar, 2025-26 sezonunu Memphis Grizzlies ile Utah Jazz arasında geçirdi. Toplam 56 karşılaşmada forma giyen deneyimli oyuncu, bu maçların sekizine ilk beşte başladı.
Maç başına 19,9 dakika sahada kalan Konchar; 4,4 sayı, 4,3 ribaund, 2,1 asist ve 1,5 top çalma ortalamaları yakaladı. Konchar ayrıca saha içinden yüzde 47,2 isabet oranıyla oynadı.
Konchar, 2025-26 sezonunu Memphis Grizzlies ile Utah Jazz arasında geçirdi. Toplam 56 karşılaşmada forma giyen deneyimli oyuncu, bu maçların sekizine ilk beşte başladı.
Maç başına 19,9 dakika sahada kalan Konchar; 4,4 sayı, 4,3 ribaund, 2,1 asist ve 1,5 top çalma ortalamaları yakaladı. Konchar ayrıca saha içinden yüzde 47,2 isabet oranıyla oynadı.