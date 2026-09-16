Victor Nelsson: 'Bu yüzden ayrıldım'

Galatasaray'dan ayrılarak Nordsjaelland'a imza atan Victor Nelsson, transfer kararının perde arkasını açıkladı. Danimarkalı savunma oyuncusu, bu kararı kızı için aldığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeniden Danimarka Milli Takımı'na seçilen Nelsson, TV2 kanalının "Total Futbol" programına katıldı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından son birkaç yıldır kiralık olarak İtalya'nın AS Roma ve Hellas Verona kulübüne gönderilen oyuncu, "Kızımın da kendine has bazı zorlukları ve ihtiyaçları var. Artık eve dönüp onun yanında olmam gereken bir zamandaydım. Onun da bana ihtiyacı var. Doğal olarak, Nordsjaelland'a transferimde bu durum büyük bir rol oynadı" dedi.
27 yaşındaki Nelsson, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Nordsjaelland ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
27 yaşındaki Nelsson, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Nordsjaelland ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.