Danilo Gallinari, 2019 yılında Los Angeles Clippers'tan ayrılmasına yol açan gelişmeler nedeniyle Kawhi Leonard'ı eleştirdi ve NBA yıldızının kulübe verilen 50 milyon dolarlık cezanın tamamını ödemesi gerektiğini savundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Cresta Alta podcast'ine konuk olan Gallinari, Clippers'tan Oklahoma City Thunder'a gönderilmesini Leonard'ın 2019 yazındaki talepleriyle ilişkilendirdi. İtalyan oyuncu ayrıca NBA'in Clippers hakkında yürüttüğü soruşturmanın ardından Leonard'a verdiği 700 bin dolarlık para cezasını da eleştirdi.
Gallinari, Pianetabasket.com tarafından aktarılan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"O 50 milyon doların tamamını kendisi ödemeli. Kariyerimin gidişatını değiştirdi ve beni Los Angeles'tan gönderterek başımı belaya soktu."
Eski İtalya Milli Takımı oyuncusu, Clippers'ın Leonard'ı takımla sözleşme imzalamaya ikna etmek amacıyla Paul George'u Oklahoma City Thunder'dan kadrosuna katma kararına atıfta bulundu.
Temmuz 2019'da gerçekleşen takasta Clippers; Gallinari, Shai Gilgeous-Alexander ve beş birinci tur draft hakkını Oklahoma City'ye göndererek George'u kadrosuna katmıştı.
Gallinari, bu kararın sonuçlarına katlanmak zorunda kalan kişinin kendisi olduğunu söyledi:
"Sonuçta bedeli ödeyen ben oldum. NBA kariyerim bir genel menajerin veya takım sahibinin kararına değil, kadronun yeterince iyi olmadığına karar vererek başka bir şey isteyen bir oyuncuya bağlıydı."
2019'daki takas, hem Gallinari'nin hem de Gilgeous-Alexander'ın kariyerinin gidişatını önemli ölçüde değiştirdi.
Gallinari, Oklahoma City'de bir sezon geçirdikten sonra Atlanta Hawks'a katıldı. Gilgeous-Alexander ise Thunder'ın temel yapı taşına dönüştü ve zaman içerisinde MVP seviyesinde bir oyuncu haline geldi.
Gallinari, söz konusu takasın iki oyuncu açısından da olumlu sonuçlar doğurduğunu kabul etmesine rağmen Leonard'a yönelik eleştirisini sürdürdü.
İtalyan oyuncu, "O parayı hayır kurumlarına bağışlamalı. Yalnızca 700 bin doları değil, tamamını ödemeli" dedi.
Gallinari'nin açıklamaları, Leonard'ın Clippers ile Toronto Raptors arasındaki henüz çözüme kavuşmayan durumun merkezinde kalmaya devam ettiği bir dönemde geldi.
Los Angeles, 30 Haziran'da Leonard'ı Toronto'ya göndermek için anlaşmaya varmıştı. Takas kapsamında Clippers'ın Brandon Ingram, Gradey Dick, iki birinci tur draft hakkı, bir draft hakkı takaslama hakkı ve iki ikinci tur draft hakkı alması bekleniyordu.
Ancak bu işlem henüz resmiyet kazanmadı. Jake Fischer, Leonard'ın Miami'de Raptors oyuncularıyla mini kamp niteliğindeki bir buluşmaya katılmasına rağmen Clippers'ın Toronto ile görüşmelere yeniden başlamaya hâlâ hazır olmadığını bildirdi.
Süreç, NBA'in Leonard'ın saha dışındaki gelir fırsatları ile Clippers'la iş yapan şirketler arasındaki ilişkiler konusunda organizasyonun tutumunu araştırdığı soruşturmanın ardından yaşandı.
Lig, Clippers'a 30 milyon dolar para cezası verirken kulübün 2029 ile 2033 yılları arasındaki birinci tur draft haklarını elinden aldı.
Steve Ballmer bir yıl görevden uzaklaştırılırken Lawrence Frank ve Gillian Zucker'a maaşsız uzaklaştırma cezası verildi. Leonard ise herhangi bir uzaklaştırma cezası almadan 700 bin dolar para cezasına çarptırıldı ve mevcut sözleşmesinin geçerliliği korundu.
Leonard, geçen sezon Clippers formasıyla çıktığı 65 karşılaşmada 27,9 sayı, 6,4 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakaladı. Tecrübeli yıldız, saha içinden yüzde 50,5, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 38,7 isabetle oynadı.
All-NBA İkinci Takımı'na seçilen Leonard, normal sezon MVP'si oylamasını da yedinci sırada tamamladı.
Gallinari, Pianetabasket.com tarafından aktarılan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"O 50 milyon doların tamamını kendisi ödemeli. Kariyerimin gidişatını değiştirdi ve beni Los Angeles'tan gönderterek başımı belaya soktu."
Eski İtalya Milli Takımı oyuncusu, Clippers'ın Leonard'ı takımla sözleşme imzalamaya ikna etmek amacıyla Paul George'u Oklahoma City Thunder'dan kadrosuna katma kararına atıfta bulundu.
Temmuz 2019'da gerçekleşen takasta Clippers; Gallinari, Shai Gilgeous-Alexander ve beş birinci tur draft hakkını Oklahoma City'ye göndererek George'u kadrosuna katmıştı.
Gallinari, bu kararın sonuçlarına katlanmak zorunda kalan kişinin kendisi olduğunu söyledi:
"Sonuçta bedeli ödeyen ben oldum. NBA kariyerim bir genel menajerin veya takım sahibinin kararına değil, kadronun yeterince iyi olmadığına karar vererek başka bir şey isteyen bir oyuncuya bağlıydı."
2019'daki takas, hem Gallinari'nin hem de Gilgeous-Alexander'ın kariyerinin gidişatını önemli ölçüde değiştirdi.
Gallinari, Oklahoma City'de bir sezon geçirdikten sonra Atlanta Hawks'a katıldı. Gilgeous-Alexander ise Thunder'ın temel yapı taşına dönüştü ve zaman içerisinde MVP seviyesinde bir oyuncu haline geldi.
Gallinari, söz konusu takasın iki oyuncu açısından da olumlu sonuçlar doğurduğunu kabul etmesine rağmen Leonard'a yönelik eleştirisini sürdürdü.
İtalyan oyuncu, "O parayı hayır kurumlarına bağışlamalı. Yalnızca 700 bin doları değil, tamamını ödemeli" dedi.
Gallinari'nin açıklamaları, Leonard'ın Clippers ile Toronto Raptors arasındaki henüz çözüme kavuşmayan durumun merkezinde kalmaya devam ettiği bir dönemde geldi.
Los Angeles, 30 Haziran'da Leonard'ı Toronto'ya göndermek için anlaşmaya varmıştı. Takas kapsamında Clippers'ın Brandon Ingram, Gradey Dick, iki birinci tur draft hakkı, bir draft hakkı takaslama hakkı ve iki ikinci tur draft hakkı alması bekleniyordu.
Ancak bu işlem henüz resmiyet kazanmadı. Jake Fischer, Leonard'ın Miami'de Raptors oyuncularıyla mini kamp niteliğindeki bir buluşmaya katılmasına rağmen Clippers'ın Toronto ile görüşmelere yeniden başlamaya hâlâ hazır olmadığını bildirdi.
Süreç, NBA'in Leonard'ın saha dışındaki gelir fırsatları ile Clippers'la iş yapan şirketler arasındaki ilişkiler konusunda organizasyonun tutumunu araştırdığı soruşturmanın ardından yaşandı.
Lig, Clippers'a 30 milyon dolar para cezası verirken kulübün 2029 ile 2033 yılları arasındaki birinci tur draft haklarını elinden aldı.
Steve Ballmer bir yıl görevden uzaklaştırılırken Lawrence Frank ve Gillian Zucker'a maaşsız uzaklaştırma cezası verildi. Leonard ise herhangi bir uzaklaştırma cezası almadan 700 bin dolar para cezasına çarptırıldı ve mevcut sözleşmesinin geçerliliği korundu.
Leonard, geçen sezon Clippers formasıyla çıktığı 65 karşılaşmada 27,9 sayı, 6,4 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakaladı. Tecrübeli yıldız, saha içinden yüzde 50,5, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 38,7 isabetle oynadı.
All-NBA İkinci Takımı'na seçilen Leonard, normal sezon MVP'si oylamasını da yedinci sırada tamamladı.