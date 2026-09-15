Al-Sadd, Marcelo Brozovic'i açıkladı!

Katar ekibi Al-Sadd, Hırvat yıldız Marcelo Brozovic'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Al-Sadd SC, Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozovic'in 2027 yılına kadar geçerli sözleşmeye imza attığını ve A takım kadrosuna katıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Al-Sadd SC, Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozovic'in 2027 yılına kadar resmi olarak transfer edildiğini ve A takım kadrosuna katıldığını duyurmaktan memnuniyet duyar." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Al-Sadd SC, Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozovic'in 2027 yılına kadar resmi olarak transfer edildiğini ve A takım kadrosuna katıldığını duyurmaktan memnuniyet duyar." ifadeleri kullanıldı.