Kaleciyi ölümle tehdit edip şike yaptılar!

Bolivya Ligi, futbol dünyasında büyük yankı uyandıran yeni bir iddiayla gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Guabira'nın 6-0 mağlup olduğu mücadelede kaleci Manuel Ferrel, karşılaşmanın ilk 35 dakikasında kalesinde 3 gol gördü. Ferrel, daha sonra müsabakaya devam edemedi ve oyundan alındı.





Ancak maçın ardından ortaya atılan iddialar, skorun önüne geçti.





AİLESİYLE TEHDİT EDİLDİĞİ İDDİASI

Guabira cephesinden yapılan açıklamaya göre Manuel Ferrel, karşılaşmadan önce ölüm tehdidi aldı.





Kaleciden belirli bir miktar para ödemesinin istendiği, bunu kabul etmemesi halinde ise maçta en az 3 gol yemesi yönünde tehdit edildiği öne sürüldü. Ferrel'in eşi ve annesinin de tehditlerin hedefinde olduğu belirtildi.





Yaşananların ardından Ferrel ile Guabira Teknik Direktörü Leandro Eguez kameraların karşısına geçti.





TEKNİK DİREKTÖR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Oldukça duygusal olduğu görülen Eguez, futbolun ciddi biçimde zarar gördüğünü söyleyerek yetkililere çağrıda bulundu.





Eguez, şu ifadeleri kullandı:





"Futbolu kirlettiler. Futbol artık lekelendi. Bugün benim kalecimi eşi ve annesini öldürmekle tehdit ettiler. Manuel Ferrel'den belli bir miktarda para ödemesi veya en az 3 gol yenmesi istendi. Aksi takdirde ailesini öldüreceklerini söylediler. Kalecim bunu sahada söyleyebildi. Bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Sorumluları yakalayın! Lütfen suçluları yakalayın ve hapse atın. Bu kadar olmaz."





BOLİVYA FUTBOLUNDA DAHA ÖNCE DE SKANDALLAR YAŞANDI

Bolivya futbolu daha önce de sıra dışı olaylarla gündeme gelmişti.





Club Aurora'da forma giyen Diego Montano'nun, hayatını kaybeden kardeşinin kimliğini kullandığının ortaya çıkmasının ardından oyuncuya 2 yıl futboldan men cezası verilmişti. Club Aurora'nın ise 33 puanı silinmiş, bazı kulüp yöneticileri de 3 yıl hak mahrumiyeti cezası almıştı.





Bolivya Ligi'nde geçmiş yıllarda ayrıca şike iddiaları nedeniyle sezonun iptal edildiği bir dönem yaşanmıştı. Bir kulüp başkanına ait olduğu belirtilen ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından, bitime 9 hafta kala alınan kararla o tarihe kadar oynanan 24 haftalık karşılaşmalar geçersiz sayılmıştı.



