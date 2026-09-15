15 Eylül
Rayo Vallecano-Espanyol
20:00
15 Eylül
Alaves-Valencia
21:00
15 Eylül
Elche-Real Madrid
22:30
15 Eylül
West Ham United-Fulham
21:45
15 Eylül
Ipswich Town-Arsenal
22:00
15 Eylül
Ajax-Willem
21:00

Italiano, Marsilya'yı boğacak planı hazırladı!

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamak için Fransız ekibini kendi yarı alanına hapsetmeyi hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 15 Eylül 2026 09:52
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Italiano, Marsilya'yı boğacak planı hazırladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ta Marsilya planı hazır. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Vincenzo Italiano, Vlahovic-Cerny-Trossard üçlüsüyle ilk baskıyı başlatıp Orkun ve Olaitan'ı öne çıkararak Höjbjerg-Angel Gomes bağlantısını kesmek istiyor.

Rakibin geriden rahat çıkmasına izin vermeden oyunu Marsilya yarı alanına yıkmayı hedefleyen İtalyan hoca, kazanılan toplarda savunma yerleşmeden kaleye gidilmesini istedi.

İkinci toplarda Salih Özcan'a önemli görev düşerken İtaliano, maçın gidişine göre Ndidi ile merkezin fiziksel gücünü artıracağı 3-4 farklı senaryo üzerinde de çalışıyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.