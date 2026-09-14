CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'nda Almanya, İsviçre'yi 3-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Romanya'nın Cluj kentindeki BT Arena'da A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın da bulunduğu D Grubu'nda Almanya-İsviçre maçı oynandı.
Almanya, İsviçre'yi 25-19, 25-17, 22-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 yenerek dördüncü galibiyetini aldı.
Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden İsviçre'nin son 16 turuna yükselme şansı kalmadı.
Almanya, İsviçre'yi 25-19, 25-17, 22-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 yenerek dördüncü galibiyetini aldı.
Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden İsviçre'nin son 16 turuna yükselme şansı kalmadı.