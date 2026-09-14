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Avrupa Şampiyonası'nda Almanya, İsviçre'yi rahat geçti!

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'nda Almanya, İsviçre'yi 3-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 19:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa Şampiyonası'nda Almanya, İsviçre'yi rahat geçti!
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CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'nda Almanya, İsviçre'yi 3-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Romanya'nın Cluj kentindeki BT Arena'da A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın da bulunduğu D Grubu'nda Almanya-İsviçre maçı oynandı.

Almanya, İsviçre'yi 25-19, 25-17, 22-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 yenerek dördüncü galibiyetini aldı.

Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden İsviçre'nin son 16 turuna yükselme şansı kalmadı.

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