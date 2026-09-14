Philippe Coutinho, Santos'a transfer oldu!

Brezilya Serie A ekiplerinden Santos, Philippe Coutinho transferini resmen açıkladı.
Brezilyalı yıldızla 2026 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalayan Santos, deneyimli futbolcuyu kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SANTOS RESMEN AÇIKLADI
Santos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Philippe Coutinho'nun transferini duyurdu. Kulüp, deneyimli futbolcuyla 2026 yılının sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
NEYMAR İLE YENİDEN TAKIM ARKADAŞI
Coutinho'nun Santos'a transferiyle birlikte Neymar ile yeniden aynı takımda forma giyecek olması da dikkat çekti. İki Brezilyalı yıldız, milli takımda birlikte görev yaptıktan sonra bu kez Santos formasıyla buluşacak.
Brezilyalı yıldız, en son yine ülkesinde Vasco da Gama forması giyiyordu.
Brezilyalı yıldızla 2026 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalayan Santos, deneyimli futbolcuyu kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SANTOS RESMEN AÇIKLADI
Santos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Philippe Coutinho'nun transferini duyurdu. Kulüp, deneyimli futbolcuyla 2026 yılının sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
NEYMAR İLE YENİDEN TAKIM ARKADAŞI
Coutinho'nun Santos'a transferiyle birlikte Neymar ile yeniden aynı takımda forma giyecek olması da dikkat çekti. İki Brezilyalı yıldız, milli takımda birlikte görev yaptıktan sonra bu kez Santos formasıyla buluşacak.
Brezilyalı yıldız, en son yine ülkesinde Vasco da Gama forması giyiyordu.