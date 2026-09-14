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Philippe Coutinho, Santos'a transfer oldu!

Santos, Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho'nun transferini resmen açıkladı. 34 yaşındaki futbolcu, 2026 sezonunun sonuna kadar Santos forması giyecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 18:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: santosfc.com.br
Philippe Coutinho, Santos'a transfer oldu!
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Brezilya Serie A ekiplerinden Santos, Philippe Coutinho transferini resmen açıkladı.

Brezilyalı yıldızla 2026 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalayan Santos, deneyimli futbolcuyu kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SANTOS RESMEN AÇIKLADI

Santos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Philippe Coutinho'nun transferini duyurdu. Kulüp, deneyimli futbolcuyla 2026 yılının sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

NEYMAR İLE YENİDEN TAKIM ARKADAŞI

Coutinho'nun Santos'a transferiyle birlikte Neymar ile yeniden aynı takımda forma giyecek olması da dikkat çekti. İki Brezilyalı yıldız, milli takımda birlikte görev yaptıktan sonra bu kez Santos formasıyla buluşacak.

Brezilyalı yıldız, en son yine ülkesinde Vasco da Gama forması giyiyordu.

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