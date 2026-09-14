14 Eylül
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:00
14 Eylül
Kayserispor-İstanbulspor
20:00
14 Eylül
Leeds United-Newcastle
22:00
14 Eylül
Villarreal-Real Betis
22:00
14 Eylül
Como-Parma
19:30
14 Eylül
Torino-Roma
19:30
14 Eylül
Inter-Udinese
21:45

NBA, 2027-28 maaş sınırı tahminini 176 milyon dolara yükseltti

NBA, takımlara gönderdiği güncel projeksiyonda 2027-28 sezonundaki maaş sınırının 176 milyon dolar olmasının beklendiğini bildirdi. Önceki tahmin 174 milyon dolar seviyesindeydi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Eylül 2026 16:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA, 2027-28 maaş sınırı tahminini 176 milyon dolara yükseltti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
NBA, 2027-28 sezonuna ilişkin güncellenen maaş sınırı tahminini takımlarla paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ligin yeni projeksiyonuna göre maaş sınırının 176 milyon dolar olması bekleniyor. NBA'in daha önce takımlara ilettiği tahmin 174 milyon dolar seviyesindeydi.

Güncellenen rakam, maaş sınırının bir önceki sezona kıyasla yaklaşık yüzde 6,7 artacağı anlamına geliyor. Önceki projeksiyonda ise artış oranının yüzde 5,5 civarında gerçekleşmesi bekleniyordu.

Lüks vergisi sınırının da önceki 211 milyon dolarlık tahminden 213 milyon dolara yükselmesi öngörülüyor.

Lüks vergisi sınırı ile birinci ve ikinci apron seviyeleri, maaş sınırıyla aynı oranda artacak.

Maaş sınırı tahminindeki yükseliş; lüks vergisi ödemeyen takımlara yönelik orta seviye istisnası, lüks vergisi ödeyen takımlara yönelik orta seviye istisnası, maaş sınırı altında kalan takımların kullanabildiği oda istisnası ve iki yılda bir kullanılabilen istisnanın tahmini tutarlarını da değiştirecek.

Minimum kontrat istisnasına bağlı maaş tutarları da maaş sınırıyla aynı oranda yükselecek.

Aynı şekilde maaş sınırının yüzde 25'i, yüzde 30'u veya yüzde 35'i üzerinden hesaplanan maksimum kontratların değerleri de yeni projeksiyon doğrultusunda artacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.