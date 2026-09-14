NBA, 2027-28 sezonuna ilişkin güncellenen maaş sınırı tahminini takımlarla paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligin yeni projeksiyonuna göre maaş sınırının 176 milyon dolar olması bekleniyor. NBA'in daha önce takımlara ilettiği tahmin 174 milyon dolar seviyesindeydi.
Güncellenen rakam, maaş sınırının bir önceki sezona kıyasla yaklaşık yüzde 6,7 artacağı anlamına geliyor. Önceki projeksiyonda ise artış oranının yüzde 5,5 civarında gerçekleşmesi bekleniyordu.
Lüks vergisi sınırının da önceki 211 milyon dolarlık tahminden 213 milyon dolara yükselmesi öngörülüyor.
Lüks vergisi sınırı ile birinci ve ikinci apron seviyeleri, maaş sınırıyla aynı oranda artacak.
Maaş sınırı tahminindeki yükseliş; lüks vergisi ödemeyen takımlara yönelik orta seviye istisnası, lüks vergisi ödeyen takımlara yönelik orta seviye istisnası, maaş sınırı altında kalan takımların kullanabildiği oda istisnası ve iki yılda bir kullanılabilen istisnanın tahmini tutarlarını da değiştirecek.
Minimum kontrat istisnasına bağlı maaş tutarları da maaş sınırıyla aynı oranda yükselecek.
Aynı şekilde maaş sınırının yüzde 25'i, yüzde 30'u veya yüzde 35'i üzerinden hesaplanan maksimum kontratların değerleri de yeni projeksiyon doğrultusunda artacak.
Güncellenen rakam, maaş sınırının bir önceki sezona kıyasla yaklaşık yüzde 6,7 artacağı anlamına geliyor. Önceki projeksiyonda ise artış oranının yüzde 5,5 civarında gerçekleşmesi bekleniyordu.
Lüks vergisi sınırının da önceki 211 milyon dolarlık tahminden 213 milyon dolara yükselmesi öngörülüyor.
Lüks vergisi sınırı ile birinci ve ikinci apron seviyeleri, maaş sınırıyla aynı oranda artacak.
Maaş sınırı tahminindeki yükseliş; lüks vergisi ödemeyen takımlara yönelik orta seviye istisnası, lüks vergisi ödeyen takımlara yönelik orta seviye istisnası, maaş sınırı altında kalan takımların kullanabildiği oda istisnası ve iki yılda bir kullanılabilen istisnanın tahmini tutarlarını da değiştirecek.
Minimum kontrat istisnasına bağlı maaş tutarları da maaş sınırıyla aynı oranda yükselecek.
Aynı şekilde maaş sınırının yüzde 25'i, yüzde 30'u veya yüzde 35'i üzerinden hesaplanan maksimum kontratların değerleri de yeni projeksiyon doğrultusunda artacak.