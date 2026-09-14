Gift Orban, Victor Osimhen'i yakaladı

Amed Sportif Faaliyetler formasıyla Süper Lig'deki ilk sezonunu yaşayan Gift Orban, geride kalan 5 haftada sergilediği performansla takımının hücumdaki en etkili oyuncularından biri haline geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

24 yaşındaki Nijeryalı santrfor, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 6 kez fileleri havalandırırken 1 de asist yaptı. Orban, bu karşılaşmalarda toplam 343 dakika süre aldı.





Başakşehir karşısında hat-trick yapan başarılı futbolcu, böylece sezon başından bu yana attığı gol sayısını 6'ya çıkardı.





GEÇEN SEZONKİ GOL SAYISINA ŞİMDİDEN ULAŞTI

Gift Orban'ın Amed Sportif Faaliyetler'deki etkileyici başlangıcı, son iki sezondaki performansıyla kıyaslandığında daha da dikkat çekici bir hal aldı.





Nijeryalı futbolcu, 2024-2025 sezonunda görev aldığı tüm kulvarlarda 18 maçta 6 gol kaydetti. Orban, 2025-2026 sezonunu ise 29 karşılaşmada 7 golle tamamladı.





Amed Sportif Faaliyetler ile 2026-2027 sezonunda henüz 5 hafta geride kalırken 6 gole ulaşan Orban, geçen sezonki toplam gol sayısına yalnızca 1 gol uzaklıkta bulunuyor.





Başarılı oyuncu, 2024-2025 sezonundaki 6 gollük performansını ise bu kez yalnızca 5 Süper Lig maçında tekrarlamış oldu.





OSIMHEN İLE GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Gift Orban'ın sezona yaptığı hızlı giriş, gol krallığı yarışında da karşılığını buldu.





Amed Sportif Faaliyetler'in Nijeryalı golcüsü, ilk 5 haftanın ardından 6 gole ulaşarak Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ile birlikte gol krallığının zirvesinde yer aldı.



Sezon başında kiralık olarak Amed Sportif Faaliyetler kadrosuna dahil olan Orban, henüz 5 haftada ortaya koyduğu performansla önceki iki sezondaki gol sayılarına yaklaşmayı başardı.



