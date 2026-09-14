Kelechi Iheanacho, Bursaspor'u taşıyor

TFF 1. Lig'de zirve yarışını sürdüren Bursaspor, Esenler Erokspor karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken averaj farkıyla liderlik koltuğundaki yerini korudu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Yeşil-beyazlıların gollerini 16. dakikada Kelechi Iheanacho ve 20. dakikada Lincoln kaydetti. Esenler Erokspor ise 18. dakikada Mikail Okyar, 50. dakikada da Yusuf Erdoğan'ın attığı gollerle skoru eşitledi.





Iheanacho'nun 88. dakikada ağları havalandırdığı pozisyonda ise VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı verildi ve gol geçerli sayılmadı.





IHEANACHO'DAN KARİYERİNİN EN ETKİLİ DÖNEMLERİNDEN BİRİ

Bursaspor'da sezonun ilk 6 haftasında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kelechi Iheanacho, Esenler Erokspor karşısında da takımını yalnız bırakmadı. Nijeryalı forvet, karşılaşmada Bursaspor'un ilk golünü kaydetti.





Bu golle ligdeki gol sayısını 9'a çıkaran Iheanacho, 2 de asist yaparak toplamda 11 gole doğrudan katkı sağladı.





Premier Lig'i takip eden futbolseverlerin yakından tanıdığı 29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon İskoçya'da Celtic formasıyla lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra transfer döneminde Bursaspor'un yolunu tuttu.





Futbola Manchester City altyapısında başlayan Iheanacho, 2015-16 sezonunda A takım seviyesinde 26 karşılaşmada 8 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Nijeryalı futbolcu, aynı sezon Manchester City ile FA Cup şampiyonluğu da yaşadı.





Bir sonraki sezon 25 milyon sterlin bonservis bedeliyle Leicester City'ye transfer olan Iheanacho, kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini İngiliz ekibinde geçirdi.





Jamie Vardy ile birlikte Leicester City'nin FA Cup ve Community Shield zaferlerinde pay sahibi olan deneyimli futbolcu, 2023-24 sezonunda ise takımının Championship'i şampiyon tamamlayarak yeniden Premier Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı.





İSPANYA MACERASI BEKLEDİĞİ GİBİ GEÇMEDİ

Iheanacho'nun 2024 yılında Sevilla'ya transfer olması ise kariyerinde düşüş yaşadığı dönemin başlangıcı oldu.





Kas sakatlıkları nedeniyle sezon öncesi hazırlık döneminin önemli bölümünü kaçıran Nijeryalı futbolcu, İspanya'da istediği performansı ortaya koyamadı. Sevilla formasıyla ligde 9 maçta görev alan Iheanacho, bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamadı.





Devre arasında Championship ekiplerinden Middlesbrough'ya kiralanan deneyimli forvet, İngiltere'deki bu dönemde de beklentileri karşılayamadı. Iheanacho'nun Middlesbrough macerası, 2 Eylül 2025 tarihinde sözleşmesinin feshedilmesiyle sona erdi.





BURSASPOR'DA YENİDEN YÜKSELİŞ

Bir sezonluk İskoçya macerasında Celtic'in lig şampiyonluğuna 9 gollük katkı veren Iheanacho, ardından Bursaspor'a transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.





Süper Lig'e yeniden dönme hedefiyle yola çıkan Bursaspor'da Nijeryalı golcü kısa sürede takımın en önemli hücum silahlarından biri haline geldi.





Attığı goller ve yaptığı asistlerle yeşil-beyazlıların zirve yarışına önemli katkı sağlayan Iheanacho, Bursaspor taraftarının da kısa sürede en sevdiği isimlerden biri oldu.



Nijeryalı yıldızın Bursaspor ile 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor.



