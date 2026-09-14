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Galatasaray'da Deniz Gül'e tam not!

Galatasaray'da ilk kez ilk 11'de oynayan Deniz Gül performansı ve mücadelesiyle tam not alırken bu sezon 9 numarada alternatif olabileceğini göstermiş oldu

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 10:30
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Deniz Gül'e tam not!
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Galatasaray'da Deniz Gül ilk kez Kocaelispor maçında ilk 11'de forma giyerken performansı ve mücadelesiyle sınıfı geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Oynadığı süre içinde bitmez tükenmez enerjisiyle mücadele eden Sarı-Kırmızılı oyuncu böylece forvette iyi bir alternatif olabileceğini de göstermiş oldu.

Toplam 6 şut atan Deniz'in 1 şutu da direkten döndü. 1 kilit pas atan genç oyuncu yüzde 67'lik isabetli pas oranı yakaladı.

Deniz 21 kez topla buluşurken 7 kez top kaybı yaşadı. Forvette yer alan Deniz ilk maçında böylece taraftarların da gönlünü kazanmış oldu. 

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