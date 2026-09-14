Filenin Efeleri'nin rakibi Romanya

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu yolunda kritik bir viraja giriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Filenin Efeleri, D Grubu dördüncü maçında BTarena'da ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. TSİ 20.00'de başlayacak mücadele, TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak.





Turnuvaya Almanya ve Fransa yenilgileriyle başlayan Ay-yıldızlılar, İsviçre karşısında kendine geldi. Milliler, rakibini 25-23, 25-19 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek hem ilk galibiyetini aldı hem de moral depoladı.





Dünya sıralamasında 10. basamakta bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın sıradaki rakibi ise ev sahibi Romanya. Cluj'da seyirci desteğini arkasına alan Romanya, turnuvadaki ilk galibiyetini İsviçre karşısında 3-1'lik skorla aldı.





Grup aşamasında ilk 4 sırada yer alan takımlar, son 16 turuna yükselecek. Filenin Efeleri, Romanya'yı yenerek son 16 yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.



Milli takım, grup aşamasındaki son maçında ise 16 Eylül'de Letonya ile karşı karşıya gelecek.



