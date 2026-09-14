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Hull City'den Premier Lig'e dikkat çeken başlangıç!

Hull City, Premier Lig'e yeni yükselen takımlar arasında ilk 4 maç itibarıyla en başarılı performans gösteren 2 takımdan biri oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 12:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hull City'den Premier Lig'e dikkat çeken başlangıç!
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Premier Lig'e yükselen Hull City, sezona yaptığı başarılı başlangıçla dikkatleri üzerine çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, ilk 4 haftada topladığı 8 puanla önemli bir başarıya imza attı.

İngiltere'nin en üst ligine yeni yükselen takımların performansları dikkate alındığında Hull City, Premier Lig tarihinde ilk 4 maç itibarıyla en başarılı başlangıçlardan birini gerçekleştirdi.

Turuncu-siyahlılar, geride kalan 4 karşılaşmada 8 puan toplamayı başardı. Hull City böylece 2003/04 sezonunda Premier Lig'e yükseldikten sonra ilk 4 maçında aynı puana ulaşan Portsmouth'un performansını yakaladı.

PORTSMOUTH'UN REKORUNA ORTAK OLDU

2003/04 sezonunda Premier Lig'e çıkan Portsmouth, ilk 4 haftayı 8 puanla geçmişti. Hull City de 2026/27 sezonunda aynı başarıyı tekrarlayarak, Premier Lig'e yeni yükselen ekipler arasında ilk 4 maçlık periyotta en başarılı performans gösteren iki takımdan biri oldu.

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