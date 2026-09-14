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Okan Buruk, Selçuk İnan'a yine geçit vermedi

Okan Buruk, Kocaelispor galibiyetiyle Selçuk İnan'a karşı iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Eylül 2026 13:16
Haber: Sporx.com
Okan Buruk, Selçuk İnan'a yine geçit vermedi
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Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Kocaelispor'u kaptan Abdülkerim Bardakcı'nın kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Galatasaray'ın bu galibiyeti, Okan Buruk'un Selçuk İnan'a karşı iç sahadaki üstünlüğünü de sürdürmesini sağladı.

BURUK EVİNDE İNAN'A YİNE ŞANS TANIMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Selçuk İnan'a karşı sahasında yenilmeme serisini Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sürdürdü. Tecrübeli çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerinde Selçuk İnan ile Süper Lig'de rakip olduğu 6 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Bu süreçteki tek yenilgisini 2025-26 sezonunda Kocaelispor deplasmanında 1-0'lık skorla alan Buruk, genç meslektaşına karşı evinde oynadığı 4'üncü maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Selçuk İnan'ın görev yaptığı takımlara karşı iç sahada daha önce 2022-2023 sezonunda Kasımpaşa'yı 1-0, 2024-2025 sezonunda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etmiş, 2025-2026 sezonunda Kocaelispor ile oynanan randevudan ise 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

2026-2027 sezonunun 5'inci haftasında RAMS Park'ta oynanan son mücadelede de rakibini 1-0'la geçen Buruk, evindeki yenilmezliğini korumuş oldu. 

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