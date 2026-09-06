Victor Osimhen sakatlandı mı? İlk açıklama!

OSİMHEN'DEN İLK AÇIKLAMA

Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, sakatlandı ve maça devam edemedi.Sakatlanan Victor Osimhen yerine 33. dakikada Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.

Öte yandan beIN Sports muhabiri Nezih Akşener, devre arasında Victor Osimhen'e sakatlığının ciddi olup olmadığını sorduğunu belirtti. Akşener, Nijeryalı golcünün bu soruya "Bilmiyorum" yanıtını verdiğini aktarırken, Galatasaray Sağlık Heyeti'nin ise yapılacak kontrollerin ardından sakatlığın durumu hakkında net bir açıklama yapacağını ifade etti.