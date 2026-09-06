Victor Osimhen sakatlandı mı? İlk açıklama!

Öte yandan beIN Sports muhabiri Nezih Akşener, devre arasında Victor Osimhen'e sakatlığının ciddi olup olmadığını sorduğunu belirtti. Akşener, Nijeryalı golcünün bu soruya "Bilmiyorum" yanıtını verdiğini aktarırken, Galatasaray Sağlık Heyeti'nin ise yapılacak kontrollerin ardından sakatlığın durumu hakkında net bir açıklama yapacağını ifade etti.
Victor Osimhen, yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edemedi. pic.twitter.com/SAcjNyKh4z https://t.co/PqxfpuEPAE
— Sporx (@sporx) September 4, 2026