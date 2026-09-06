Haber Tarihi: 06 Eylül 2026 10:13 - Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2026 10:13

Victor Osimhen sakatlandı mı? İlk açıklama!

Galatasaray'da Victor Osimhen, Başakşehir maçında sakatlandı ve oyundan çıktı. Osimhen, sakatlığı ile ilgili soruya cevap verdi.

Victor Osimhen sakatlandı mı? İlk açıklama!
Abone Ol
Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.
Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, sakatlandı ve maça devam edemedi.

Sakatlanan Victor Osimhen yerine 33. dakikada Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.

Osimhen, sakatlanmasının ardından doğrudan kulübeye gitti.


OSİMHEN'DEN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan beIN Sports muhabiri Nezih Akşener, devre arasında Victor Osimhen'e sakatlığının ciddi olup olmadığını sorduğunu belirtti. Akşener, Nijeryalı golcünün bu soruya "Bilmiyorum" yanıtını verdiğini aktarırken, Galatasaray Sağlık Heyeti'nin ise yapılacak kontrollerin ardından sakatlığın durumu hakkında net bir açıklama yapacağını ifade etti.





Diğer Haberler

Yazarlardan Fenerbahçe yorumları Fenerbahçe Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
Yazarlardan Beşiktaş yorumları Beşiktaş Yazarlardan Beşiktaş yorumları
Galatasaray'a Sporting maçı öncesi şok üstüne şok Galatasaray Galatasaray'a Sporting maçı öncesi şok üstüne şok
Victor Osimhen sakatlandı mı? İlk açıklama! Gündem Victor Osimhen sakatlandı mı? İlk açıklama!
beIN Trio'dan Fenerbahçe - Beşiktaş yorumları Trendyol Süper Lig beIN Trio'dan Fenerbahçe - Beşiktaş yorumları
Trabzonspor - Gençlerbirliği: Muhtemel 11'ler Trabzonspor Trabzonspor - Gençlerbirliği: Muhtemel 11'ler
Keçiörengücü, Sarıyer'i farklı geçti Spor Toto 1. Lig Keçiörengücü, Sarıyer'i farklı geçti
Ajax'a ilk yenilgi, PSV'ye liderlik Hollanda Ligi Ajax'a ilk yenilgi, PSV'ye liderlik
Galatasaray'ın rakibi Sporting CP'den 4'te 4 Galatasaray Galatasaray'ın rakibi Sporting CP'den 4'te 4
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Anderson Talisca'dan flaş paylaşım!
2
Kerem Aktürkoğlu'ndan hakem tepkisi: "Göreceksin!"
3
Arda Güler şoke etti! Real Madrid karıştı!
4
Emirhan Topçu'dan, Brown'a derbi yanıtı: "Hoş bulduk"
5
Vlahovic'ten Italiano ve Orkun Kökçü sözleri
6
Milan Skriniar: "Her şey değişmeli!"
7
Luis Enrique'den Galatasaray açıklaması!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.