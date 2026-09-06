Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emirhan Topçu, derbi galibiyetinden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.
"BU 3 PUAN BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK MORAL OLDU"
Emirhan Topçu, "Bu 3 puan bizim için çok büyük moral oldu. Kadıköy'de 3 puan aldık. Gerçekten çok mutluyuz. Çok iyi çalışmıştık, çok çalışmıştık. Hoca da bu maçın çok üstünde durmuştu. Çünkü derbi, o da farkında. O da İtalya'da derbilerde görev yaptı. İnşallah böyle devam eder. Bu tür maçları biliyorsunuz, biz Beşiktaş olarak iyi oynuyoruz" ifadelerini kullandı.
ARCHIE BROWN'A YANIT
Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown'ın Samsunspor maçının ardından yaptığı, "Beşiktaş derbisi için taraftarımıza mesajım yok. Onların taraftarına mesajım var. Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırlardır" açıklamalarının hatırlatılması üzerine Emirhan, şu yanıtı verdi:
"Vallahi bizim taraftarımıza güzel bir mesaj vermişti 'Hoş geldiniz' diye. Hoş bulduk dedik. Biz de zaten bunun cevabını verdiğimizi düşünüyorum. Biz de ikinci devre Beşiktaş'a bekleriz. Onlar da hoş gelir inşallah. Tekrardan orada görüşürüz."
"3 PUAN 3 PUANDIR"
Bireysel performansına da değinen 25 yaşındaki savunma oyuncusu, her maçta elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.
Emirhan Topçu, "İsim isim bakmıyorum. Elimden gelen performansı vermeye çalışıyorum. O maç öyle oldu, bu maçta böyle oldu. İnşallah hep böyle devam eder. Yani Anadolu kulüplerine karşı, büyük takımlara karşı... 3 puan 3 puandır. Kime karşı iyi oynadığın önemli değil. Ben hep böyle oynamaya çalışacağım, her zaman elimden geleni vermeye çalışıyorum" diye konuştu.
"BU 3 PUAN BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK MORAL OLDU"
Emirhan Topçu, "Bu 3 puan bizim için çok büyük moral oldu. Kadıköy'de 3 puan aldık. Gerçekten çok mutluyuz. Çok iyi çalışmıştık, çok çalışmıştık. Hoca da bu maçın çok üstünde durmuştu. Çünkü derbi, o da farkında. O da İtalya'da derbilerde görev yaptı. İnşallah böyle devam eder. Bu tür maçları biliyorsunuz, biz Beşiktaş olarak iyi oynuyoruz" ifadelerini kullandı.
ARCHIE BROWN'A YANIT
Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown'ın Samsunspor maçının ardından yaptığı, "Beşiktaş derbisi için taraftarımıza mesajım yok. Onların taraftarına mesajım var. Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırlardır" açıklamalarının hatırlatılması üzerine Emirhan, şu yanıtı verdi:
"Vallahi bizim taraftarımıza güzel bir mesaj vermişti 'Hoş geldiniz' diye. Hoş bulduk dedik. Biz de zaten bunun cevabını verdiğimizi düşünüyorum. Biz de ikinci devre Beşiktaş'a bekleriz. Onlar da hoş gelir inşallah. Tekrardan orada görüşürüz."
"3 PUAN 3 PUANDIR"
Bireysel performansına da değinen 25 yaşındaki savunma oyuncusu, her maçta elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.
Emirhan Topçu, "İsim isim bakmıyorum. Elimden gelen performansı vermeye çalışıyorum. O maç öyle oldu, bu maçta böyle oldu. İnşallah hep böyle devam eder. Yani Anadolu kulüplerine karşı, büyük takımlara karşı... 3 puan 3 puandır. Kime karşı iyi oynadığın önemli değil. Ben hep böyle oynamaya çalışacağım, her zaman elimden geleni vermeye çalışıyorum" diye konuştu.