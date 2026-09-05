Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye kariyerindeki ilk derbi maçını galibiyetle tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı ekibin başında ilk derbisine Fenerbahçe deplasmanında çıkan Italiano, sahadan 3 puanla ayrıldı.
İLK DERBİSİNDE GALİBİYET
Türkiye'deki ilk derbi deneyimini Fenerbahçe karşısında yaşayan Vincenzo Italiano, mücadeleyi galibiyetle tamamlayarak önemli bir başlangıç yaptı.
TEKNİK HEYET VE OYUNCULARLA KUTLADI
Karşılaşmanın sona ermesinin ardından büyük sevinç yaşayan İtalyan teknik adam, galibiyeti teknik heyeti ve futbolcularıyla birlikte kutladı.
İLK DERBİSİNDE GALİBİYET
Türkiye'deki ilk derbi deneyimini Fenerbahçe karşısında yaşayan Vincenzo Italiano, mücadeleyi galibiyetle tamamlayarak önemli bir başlangıç yaptı.
TEKNİK HEYET VE OYUNCULARLA KUTLADI
Karşılaşmanın sona ermesinin ardından büyük sevinç yaşayan İtalyan teknik adam, galibiyeti teknik heyeti ve futbolcularıyla birlikte kutladı.