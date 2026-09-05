Kerem Aktürkoğlu, derbide geri döndü!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 2 maçın ardından Beşiktaş derbisinde kadroya döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Süper Lig'deki TÜMOSAN Konyaspor maçında beyin sarsıntısı geçiren ve uygulanan protokol nedeniyle Olimpik Lyon ve Samsunspor maçlarında kadroda yer almayan Kerem, 2 müsabaka sonra Beşiktaş derbisiyle kadroda yer aldı.
Kerem Aktürkoğlu, derbiye yedek kulübesinde başladı.
Kerem Aktürkoğlu, derbiye yedek kulübesinde başladı.