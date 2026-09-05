İsmail Kartal'dan derbi için açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Deneyimli teknik adam, "Sezonun ilk derbisine oyuncularımızla iyi hazırlandık. Oyuncularımın morali, enerjileri, motivasyonları gayet iyi. Son maçları iyi oynayıp kazandık. Her geçen gün geliştiklerini söylüyor oyuncularım. Kendi evimizde iyi futbolla rakibimizi yenip yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.
İsmail Kartal, "Oyunun kilidi, oyuncularımın taktik disiplini ve kendi işimizi yapmaktan geçiyor. Kendi işimizi yapacağız." sözlerini sarf etti.
İsmail Kartal, "Oyunun kilidi, oyuncularımın taktik disiplini ve kendi işimizi yapmaktan geçiyor. Kendi işimizi yapacağız." sözlerini sarf etti.