Leverkusen ilk galibiyetini şov yaparak aldı!

Almanya 1. Bundesliga'nın 2. haftasında Bayer Leverkusen ile Union Berlin karşı karşıya geldi. BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Leverkusen 4-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Ignacio Fernandez, 28. dakikada Facundo Medina, 48. dakikada Patrick Schick ve 66. dakikada Ibrahim Maza attı.
İlk hafta ligin yeni takımı Elversberg'e kaybeden Leverkusen, bu sonuçla birlikte ilk puanlarını aldı.
Union Berlin ise 2 hafta sonunda 1 puanda kaldı.
Leverkusen, gelecek hafta Augsburg deplasmanına gidecek. Union Berlin ise Schalke'yi ağırladığı maçta ilk galibiyetini arayacak.
İlk hafta ligin yeni takımı Elversberg'e kaybeden Leverkusen, bu sonuçla birlikte ilk puanlarını aldı.
Union Berlin ise 2 hafta sonunda 1 puanda kaldı.
Leverkusen, gelecek hafta Augsburg deplasmanına gidecek. Union Berlin ise Schalke'yi ağırladığı maçta ilk galibiyetini arayacak.