Galatasaray'da yıldız ve gençlik operasyonu

05 Eylül
Fenerbahçe-Beşiktaş
20:00
05 Eylül
Erzurumspor-Konyaspor
17:00
05 Eylül
Bandırmaspor-Boluspor
16:00
05 Eylül
Keçiörengücü-Sarıyer
20:00
05 Eylül
Pendikspor-Ümraniye
20:00
05 Eylül
Leverkusen-Union Berlin
16:30
05 Eylül
Mönchengladbach-Elversberg
16:30
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Hoffenheim-B. Dortmund
16:30
05 Eylül
Paderborn-Freiburg
16:30
05 Eylül
Werder Bremen-RB Leipzig
16:30
05 Eylül
Schalke 04-Bayern Munih
19:30
05 Eylül
Newcastle-Bournemouth
0-126'
05 Eylül
Brentford-Sunderland
17:00
05 Eylül
Brighton-Leeds United
17:00
05 Eylül
Fulham-C.Palace
17:00
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M.City-Coventry City
17:00
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N. Forest-Tottenham
17:00
05 Eylül
Hull City-Aston Villa
19:30
05 Eylül
Athletic Bilbao-Atletico Madrid
17:15
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Rayo Vallecano-Racing Santander
19:30
05 Eylül
Villarreal-Deportivo
22:00
05 Eylül
Fiorentina-Torino
16:00
05 Eylül
Inter-SSC Napoli
19:00
05 Eylül
Roma-Atalanta
21:45
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Lens-Lorient
18:15
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Le Havre-Brest
21:45
05 Eylül
Nice-Le Mans
21:45
05 Eylül
NEC Nijmegen-Feyenoord
17:30
05 Eylül
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
19:45
05 Eylül
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
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Willem-Excelsior
22:00
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Holstein Kiel-Nürnberg
1-1DA
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Kaiserslautern-Darmstadt
1-0DA
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Wolfsburg-Energie Cottbus
3-1DA
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Dynamo Dresden-Bochum
21:30
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Sporting Charleroi-Union St.Gilloise
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KV Mechelen-Westerlo
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Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
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St.Truiden-RAAL La Louviere
21:45
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FC Vaduz-Lausanne
19:00
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Young Boys-FC Luzern
19:00
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Grasshopper-FC Zürich
21:30
05 Eylül
Estrela da Amadora-Famalicao
17:30
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Maritimo-Benfica
20:00
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22:30
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Samara-FC Krasnodar
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19:00
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Lincoln City-Southampton
0-026'
05 Eylül
Preston North End-Blackburn Rovers
1-026'
05 Eylül
Stoke City-Charlton Athletic
3-026'
05 Eylül
Burnley-Bristol City
17:00
05 Eylül
Millwall-Bolton Wanderers
17:00
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Portsmouth-Cardiff City
17:00
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QPR-Middlesbrough
17:00
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Sheffield United-Norwich City
17:00
05 Eylül
West Bromwich-Watford
17:00
05 Eylül
West Ham United-Derby County
17:00
05 Eylül
Swansea City-Wrexham
22:00

Galatasaray'da yıldız ve gençlik operasyonu

Galatasaray, yaz transfer döneminde Rafael Leao başta olmak üzere 5 oyuncuya yaklaşık 80 milyon avro harcarken, kadrosunu gençleştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 14:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da yıldız ve gençlik operasyonu
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Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, birinci transfer ve tescil döneminde yıldız isimleri kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı ekip, bu yaz başta Arjantinli yıldız Mauro Icardi olmak üzere birçok futbolcuyla yollarını ayırdı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geçen sezonki şampiyonlukta katkıları büyük olan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Mario Lemina, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen gibi oyuncuları kadrosunda tuttu.

Geçen sezon Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un önderliğinde bu başarılarının üzerine çıkmak için kadrosuna yıldız futbolcuları kattı.

- Rafael Leao transferi uluslararası kamuoyunda dikkati çekti

Galatasaray, Rafael Leao transferiyle uluslararası kamuoyunda ses getirdi.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi için hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, İtalya ekibi Milan'dan 38 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Portekizli kanat oyuncusu Leao'yu kadrosuna kattı.



Galatasaray


Leao, böylece bu transfer döneminde sarı-kırmızılıların en fazla para harcadığı isim oldu.

- Önemli oyuncuları kadrosuna kattı

Galatasaray, Leao dışında da önemli oyuncularla kadrosunu güçlendirdi.

İlk olarak İngiltere ekibi Burnley'den Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralayan sarı-kırmızılılar, sonrasında Rusya ekibi Lokomotiv Moskova'dan Rus futbolcu Aleksey Batrakov'u transfer etti.

Leao'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Portekiz ekibi Porto'dan milli santrfor Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile yolları ayıran Galatasaray, hem maliyet hem de yabancı oyuncu kontenjanı açısından rahatladı.

Galatasaray, son olarak Almanya temsilcisi Leipzig'den Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu'yu sezon sonuna kadar kiralayarak transfer dönemini kapattı.

- Bonservis ve kiralama bedellerine yaklaşık 80 milyon avro harcadı

Galatasaray, birinci transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı 5 futbolcu için yaklaşık 80 milyon avro ödedi.

Rafael Leao'ya 38 milyon avro, Aleksey Batrakov'a 25 milyon avro ve Deniz Gül'e 10 milyon avro ödeyen sarı-kırmızılılar, Lesley Ugochukwu'yu yaklaşık 3 milyon 500 bin avro ve El Chadaille Bitshiabu'ya da 2 milyon avro karşılığında kiraladı.

Ayrıca kiralanan oyunculardan Bitshiabu'nun satın alma opsiyonunun 28 milyon avro ve Lesley Ugochukwu'nun da şarta bağlı satın alma opsiyonunun yaklaşık 26 milyon 200 bin avro olduğu açıklandı.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular şöyle:

Futbolcu Ülkesi Geldiği takım Yaş Bedel (avro)
Rafael Leao Portekiz Milan 27 38 milyon
Aleksey Batrakov Rusya Lokomotiv Moskova 21 25 milyon
Deniz Gül Türkiye Porto 22 10 milyon
Lesley Ugochukwu Fransa Burnley 22 3,5 milyon (Kiralama)
El Chadaille Bitshiabu Fransa Leipzig 21 2 milyon (Kiralama)
 

- Gençlere yöneldi

Galatasaray'ın bu transfer döneminde kadrosuna kattığı 5 oyuncunun yaş ortalaması 22,6 oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 27 yaşındaki Rafael Leao'yu, 22 yaşındaki Deniz Gül ile Lesley Ugochukwu'yu ve 21 yaşındaki Aleksey Batrakov ile El Chadaille Bitshiabu'yu transfer etti.

Geçen sezon forma giyen futbolcularının yaş ortalaması 26,1 olan Galatasaray, böylece bu transferlerle kadrosunu gençleştirdi.

- Gidenler

Galatasaray'dan bu sezon giden oyuncular şu şekilde:

Nicolo Zaniolo (Udinese), Ali Turap Bülbül (Amed Sportif Faaliyetler), Victor Nelsson (Nordsjaelland), Gökdeniz Gürpüz (Saarbrücken), Batuhan Şen (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük), Elias Jelert (Le Havre-kiralık), Ahmed Kutucu (Çaykur Rizespor-kiralık), Metehan Baltacı (Gençlerbirliği-kiralık), Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK-kiralık), Ali Yeşilyurt (Seza Çimento Elazığspor-kiralık), Mauro Icardi (sözleşme sonu).  

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