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PSG, teknik adam Luis Enrique'nin sözleşmesini uzattı

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki şampiyonluk yaşayan teknik direktörü Luis Enrique'nin sözleşmesini 2030'a kadar uzattı.

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calendar 05 Eylül 2026 00:22
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
PSG, teknik adam Luis Enrique'nin sözleşmesini uzattı
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, İspanyol teknik direktörü Luis Enrique ile 2030 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında, "Luis Enrique, 2030'a kadar Paris Saint-Germain teknik direktörü." ifadesi kullanıldı.

Fransız ekibini 5 Temmuz 2023'ten beri çalıştıran 56 yaşındaki İspanyol teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonda üst üste şampiyonluğa ulaştı.

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon lig aşamasında Galatasaray ile de karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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