Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması! 1.Lig'e döndü!

Beşiktaş, savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın İstanbulspor'a kesin transfer olduğunu resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emrecan Uzunhan'ın İstanbulspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Bu açıklamayla birlikte Emrecan Uzunhan'ın Beşiktaş kariyeri resmen sona ererken, genç futbolcu eski kulübü İstanbulspor'a geri döndü.
Bu açıklamayla birlikte Emrecan Uzunhan'ın Beşiktaş kariyeri resmen sona ererken, genç futbolcu eski kulübü İstanbulspor'a geri döndü.