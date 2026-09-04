Gabriel Sara'dan dikkat çeken Torreira cevabı!

Galatasaray'a Başakşehir karşısında galibiyeti getiren golü atan Gabriel Sara, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın çok zorlu geçtiğini belirten Brezilyalı futbolcu, "Çok zor bir maçtı. Sakin kalan bir takım, hatalarımızı beklediler ve onları değerlendirdiler. Osimhen ve Lemina'nın çıkması da bizi zorladı. Sonrasında ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu hatırladık ve kazanmayı bildik. Önümüzdeki maçta bu şekilde performans göstereceğimize eminim." ifadelerini kullandı.
"DAHA ÇOK GOL ATMAK İSTİYORUM"
Attığı galibiyet golü hakkında konuşan Gabriel Sara, "Açıkçası çok çalışıyorum. Daha çok gol atmak, asist yapmak istiyorum. Her maçta galibiyet almak istiyorum." dedi.
TORREIRA'NIN GOLÜNÜ SEÇTİ
"Lucas Torreira'nın golü mü, senin golün mü daha güzeldi?" sorusuna yanıt veren Sara, tercihini Uruguaylı takım arkadaşından yana kullandı.
Gabriel Sara, "Bence Lucas'ın golü daha güzeldi. Jakobs'un asisti de inanılmazdı." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
SARA ÜST ÜSTE 2 HAFTA GOL SEVİNCİ YAŞADI
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, üçüncü haftadaki Göztepe maçından sonra Başakşehir maçını da boş geçmedi.
Müsabakanın 90. dakikada frikikten şık bir gol atan Sara, ligde üst üste 2 maçta da tabelayı değiştirirken toplamda 2 gole ulaştı.
"DAHA ÇOK GOL ATMAK İSTİYORUM"
Attığı galibiyet golü hakkında konuşan Gabriel Sara, "Açıkçası çok çalışıyorum. Daha çok gol atmak, asist yapmak istiyorum. Her maçta galibiyet almak istiyorum." dedi.
TORREIRA'NIN GOLÜNÜ SEÇTİ
"Lucas Torreira'nın golü mü, senin golün mü daha güzeldi?" sorusuna yanıt veren Sara, tercihini Uruguaylı takım arkadaşından yana kullandı.
Gabriel Sara, "Bence Lucas'ın golü daha güzeldi. Jakobs'un asisti de inanılmazdı." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
SARA ÜST ÜSTE 2 HAFTA GOL SEVİNCİ YAŞADI
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, üçüncü haftadaki Göztepe maçından sonra Başakşehir maçını da boş geçmedi.
Müsabakanın 90. dakikada frikikten şık bir gol atan Sara, ligde üst üste 2 maçta da tabelayı değiştirirken toplamda 2 gole ulaştı.