04 Eylül
Başakşehir-Galatasaray
2-3
04 Eylül
VfB Stuttgart-FC Köln
4-1
04 Eylül
Ipswich Town-Liverpool
0-290'
04 Eylül
Real Betis-Real Madrid
1-081'
04 Eylül
Genoa-Como
1-4
04 Eylül
Lyon-Auxerre
3-1
04 Eylül
PSG-AS Monaco
1-284'
04 Eylül
S. Rotterdam-PEC Zwolle
2-2
04 Eylül
Hannover 96-Karlsruher SC
2-2
04 Eylül
Arminia Bielefeld-St. Pauli
2-2
04 Eylül
Lommel-Club Brugge
0-1
04 Eylül
FC Porto-Moreirense
2-171'

Gabriel Sara'dan dikkat çeken Torreira cevabı!

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Başakşehir maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 22:25 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2026 23:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gabriel Sara'dan dikkat çeken Torreira cevabı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Galatasaray'a Başakşehir karşısında galibiyeti getiren golü atan Gabriel Sara, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın çok zorlu geçtiğini belirten Brezilyalı futbolcu, "Çok zor bir maçtı. Sakin kalan bir takım, hatalarımızı beklediler ve onları değerlendirdiler. Osimhen ve Lemina'nın çıkması da bizi zorladı. Sonrasında ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu hatırladık ve kazanmayı bildik. Önümüzdeki maçta bu şekilde performans göstereceğimize eminim." ifadelerini kullandı.

"DAHA ÇOK GOL ATMAK İSTİYORUM"

Attığı galibiyet golü hakkında konuşan Gabriel Sara, "Açıkçası çok çalışıyorum. Daha çok gol atmak, asist yapmak istiyorum. Her maçta galibiyet almak istiyorum." dedi.

TORREIRA'NIN GOLÜNÜ SEÇTİ

"Lucas Torreira'nın golü mü, senin golün mü daha güzeldi?" sorusuna yanıt veren Sara, tercihini Uruguaylı takım arkadaşından yana kullandı.

Gabriel Sara, "Bence Lucas'ın golü daha güzeldi. Jakobs'un asisti de inanılmazdı." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

SARA ÜST ÜSTE 2 HAFTA GOL SEVİNCİ YAŞADI



Galatasaray


Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, üçüncü haftadaki Göztepe maçından sonra Başakşehir maçını da boş geçmedi.

Müsabakanın 90. dakikada frikikten şık bir gol atan Sara, ligde üst üste 2 maçta da tabelayı değiştirirken toplamda 2 gole ulaştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.