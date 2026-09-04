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22:15

Oğulcan Çağlayan, Kayserispor'a imza attı

1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 20:39
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Oğulcan Çağlayan, Kayserispor'a imza attı
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Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor, bu sezon yeniden Süper Lig'e çıkma hedefiyle başladığı 1'inci ligde 5 maçta; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı takım transfer sezonunun kapanmasına saatler kala da eksik bölgelerine takviye yapmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İç Anadolu ekibi son olarak Van Spor FK forması giyen tecrübeli futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor sanal medya hesabından da duyurulan transferde "Ailemize hoş geldin" mesajı yer aldı.

Oğulcan Çağlayan 2015-2016 yılları arasında Kayseri takımlarından sırasıyla Erciyesspor ardından da Kayserispor formalarını giymişti.

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