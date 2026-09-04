Oğulcan Çağlayan, Kayserispor'a imza attı

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor, bu sezon yeniden Süper Lig'e çıkma hedefiyle başladığı 1'inci ligde 5 maçta; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı takım transfer sezonunun kapanmasına saatler kala da eksik bölgelerine takviye yapmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İç Anadolu ekibi son olarak Van Spor FK forması giyen tecrübeli futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor sanal medya hesabından da duyurulan transferde "Ailemize hoş geldin" mesajı yer aldı.
Oğulcan Çağlayan 2015-2016 yılları arasında Kayseri takımlarından sırasıyla Erciyesspor ardından da Kayserispor formalarını giymişti.
Oğulcan Çağlayan 2015-2016 yılları arasında Kayseri takımlarından sırasıyla Erciyesspor ardından da Kayserispor formalarını giymişti.