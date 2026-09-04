03 Eylül
Iğdır FK-Manisa FK
4-2
03 Eylül
Bodrum FK-Esenler Erokspor
0-0
03 Eylül
Bursaspor-İstanbulspor
4-0
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Real Sociedad-Celta Vigo
0-0
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Toulouse-Lille
0-1
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Gent-OH Leuven
1-0
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Anderlecht-Kortrijk
1-0
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Lugano-Servette
1-0
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Basel-Sion
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Hibernian-Heart of Midlothian
1-3
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Palermo-Mantova
5-2
03 Eylül
Cagliari-Verona
1-2

Guendouzi ve Greenwood'a 1-3 maç men iddiası!

UEFA'nın Fenerbahçe'ye yönelik disiplin süreci tepki çekti. Guendouzi ve Mason Greenwood'un hareketleri nedeniyle sarı-lacivertlilere ceza ihtimali gündemde.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 08:25
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Guendouzi ve Greenwood'a 1-3 maç men iddiası!
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UEFA, Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı karşılaşmanın ardından yaşananlar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp hakkında disiplin süreci başlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA'DAN 1-3 MAÇ MEN TALEBİ

UEFA, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında 1 ila 3 maç men cezası talep ediyor. Fenerbahçe'nin ise yaşananlar nedeniyle para cezası veya deplasman maçlarını seyircisiz oynama gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

SUÇLARI JUL HAREKETİ

Fransız basını, Lyon maçı biter bitmez takımının hizmetini ve kalecisi antrenörlerinin Guendouzi'ye saldırması yerine Fenerbahçeli oyuncuları ellerinden geleni yapmaya çağıran bir hareket olarak nitelendirdi. İlgili UEFA'nın Fransız lobisinin etkisiyle ceza dosyası açtığı öne sürüldü. Fenerbahçeli futbolcuların suç Fransız için j ile özdeşleşen ve parmaklarıyla J-U-L harflerini simgeleyen ikonik el işareti yapmak olduğu ifade edildi.

GÜNÜN TREND HABERLERİ

Görüntüler üzerinden UEFA'nın Guendouzi ve Greenwood hakkında disiplin süreci başlatması, Fenerbahçe cephesinde tepkiyle karşılandı.





FIFA DA AYNI KAFADA

Benzer olaylar, hatta daha vahimleri daha önce de yaşandı. UEFA, Cristiano Ronaldo, Simeone, Bellingham ve Mbappe gibi isimlere dokunamadı. Ancak söz konusu konu Türkiye ve Türk takımları olunca UEFA'nın hem UEFA hem de FIFA ceza vermekte gecikmediği savunuldu. Mehdi Demiral'ın bozkurt işareti nedeniyle 2 maç ceza verilen FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda Falcao'nun yaptığı pankartı açan Arjantin'i görmezden geldi.

BUGÜNE KADARKİ EMSAL KARARLAR:



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