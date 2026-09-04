Guendouzi ve Greenwood'a 1-3 maç men iddiası!

UEFA, Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı karşılaşmanın ardından yaşananlar nedeniyle sarı-lacivertli kulüp hakkında disiplin süreci başlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA'DAN 1-3 MAÇ MEN TALEBİ
UEFA, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında 1 ila 3 maç men cezası talep ediyor. Fenerbahçe'nin ise yaşananlar nedeniyle para cezası veya deplasman maçlarını seyircisiz oynama gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.
SUÇLARI JUL HAREKETİ
Fransız basını, Lyon maçı biter bitmez takımının hizmetini ve kalecisi antrenörlerinin Guendouzi'ye saldırması yerine Fenerbahçeli oyuncuları ellerinden geleni yapmaya çağıran bir hareket olarak nitelendirdi. İlgili UEFA'nın Fransız lobisinin etkisiyle ceza dosyası açtığı öne sürüldü. Fenerbahçeli futbolcuların suç Fransız için j ile özdeşleşen ve parmaklarıyla J-U-L harflerini simgeleyen ikonik el işareti yapmak olduğu ifade edildi.
GÜNÜN TREND HABERLERİ
Görüntüler üzerinden UEFA'nın Guendouzi ve Greenwood hakkında disiplin süreci başlatması, Fenerbahçe cephesinde tepkiyle karşılandı.
FIFA DA AYNI KAFADA
Benzer olaylar, hatta daha vahimleri daha önce de yaşandı. UEFA, Cristiano Ronaldo, Simeone, Bellingham ve Mbappe gibi isimlere dokunamadı. Ancak söz konusu konu Türkiye ve Türk takımları olunca UEFA'nın hem UEFA hem de FIFA ceza vermekte gecikmediği savunuldu. Mehdi Demiral'ın bozkurt işareti nedeniyle 2 maç ceza verilen FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda Falcao'nun yaptığı pankartı açan Arjantin'i görmezden geldi.
BUGÜNE KADARKİ EMSAL KARARLAR:
UEFA, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında 1 ila 3 maç men cezası talep ediyor. Fenerbahçe'nin ise yaşananlar nedeniyle para cezası veya deplasman maçlarını seyircisiz oynama gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.
SUÇLARI JUL HAREKETİ
Fransız basını, Lyon maçı biter bitmez takımının hizmetini ve kalecisi antrenörlerinin Guendouzi'ye saldırması yerine Fenerbahçeli oyuncuları ellerinden geleni yapmaya çağıran bir hareket olarak nitelendirdi. İlgili UEFA'nın Fransız lobisinin etkisiyle ceza dosyası açtığı öne sürüldü. Fenerbahçeli futbolcuların suç Fransız için j ile özdeşleşen ve parmaklarıyla J-U-L harflerini simgeleyen ikonik el işareti yapmak olduğu ifade edildi.
GÜNÜN TREND HABERLERİ
Görüntüler üzerinden UEFA'nın Guendouzi ve Greenwood hakkında disiplin süreci başlatması, Fenerbahçe cephesinde tepkiyle karşılandı.
FIFA DA AYNI KAFADA
Benzer olaylar, hatta daha vahimleri daha önce de yaşandı. UEFA, Cristiano Ronaldo, Simeone, Bellingham ve Mbappe gibi isimlere dokunamadı. Ancak söz konusu konu Türkiye ve Türk takımları olunca UEFA'nın hem UEFA hem de FIFA ceza vermekte gecikmediği savunuldu. Mehdi Demiral'ın bozkurt işareti nedeniyle 2 maç ceza verilen FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda Falcao'nun yaptığı pankartı açan Arjantin'i görmezden geldi.
BUGÜNE KADARKİ EMSAL KARARLAR: