Beşiktaş'ta prim kararı Orkun'a kaldı

Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesinde takımın motivasyonunu artırmak için prim hazırlığı yapıyor. Yaklaşık 1 yıldır uygulanan gelenek doğrultusunda derbi priminin miktarını bu kez takım kaptanı Orkun Kökçü belirleyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkan Serdal Adalı ile Orkun Kökçü'nün, kaptanlık pazubandını takım arkadaşlarına takmasının ardından derbi priminin rakamını görüşmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılarda primin 1 ila 1,5 milyon Euro seviyesinde olması öngörülüyor.
KAPTAN KARAR VERECEK
Zorlu Fenerbahçe derbisi öncesinde gözler bir kez daha takımın lideri Orkun Kökçü'ye çevrildi. Kaptanın vereceği kararın ardından derbi primi netlik kazanacak.
Beşiktaş yönetiminin yaklaşık 1 yıldır uyguladığı bu gelenek kapsamında belirlenecek primin, derbi öncesinde siyah-beyazlı takımın motivasyonunu artırması ve tesislerdeki atmosferi daha da hareketlendirmesi bekleniyor.
KAPTAN KARAR VERECEK
Zorlu Fenerbahçe derbisi öncesinde gözler bir kez daha takımın lideri Orkun Kökçü'ye çevrildi. Kaptanın vereceği kararın ardından derbi primi netlik kazanacak.
Beşiktaş yönetiminin yaklaşık 1 yıldır uyguladığı bu gelenek kapsamında belirlenecek primin, derbi öncesinde siyah-beyazlı takımın motivasyonunu artırması ve tesislerdeki atmosferi daha da hareketlendirmesi bekleniyor.