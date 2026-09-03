Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Samsunspor'a gidiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş ve Samsunspor, 19 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için anlaşma sağladı. İki takım arasında yapılan anlaşmaya göre, kiralık transferde satın alma opsiyonu olmayacak.
Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu akşam (Perşembe) transferini tamamlamak için Samsun'a gidecek.
Genç futbolcu, Beşiktaş'ta bu sezon 2 maçta 7 dakika forma şansı bulmuştu.
Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu akşam (Perşembe) transferini tamamlamak için Samsun'a gidecek.
Genç futbolcu, Beşiktaş'ta bu sezon 2 maçta 7 dakika forma şansı bulmuştu.